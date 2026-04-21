Пулишич преди домакинството на САЩ през лятото: Имаме наистина силен тим и дълбочина на състава“

  • 21 апр 2026 | 18:43
Кристиан Пулишич вярва, че настоящият отбор на САЩ е най-силният, от който е бил част, като нападателят на Милан казва още, че качеството и дълбочината на състава би трябвало да дадат на американците много основания за оптимизъм преди Световното първенство на родна земя през лятото.

Пулишич - лицето на американския футбол от дълго време, заяви, че тимът на САЩ е в добра позиция, докато вниманието към турнира започва да се покачва. „Може да се каже“, коментира Пулишич, когато бе попитан дали това е най-добрият американски отбор, от който е бил част. „Като гледам момчетата, които играят на най-високо ниво и се справят изключително добре в клубовете си, мисля, че със сигурност имаме наистина силен тим и дълбочина на състава. Имаме няколко футболисти, които могат да играят на всяка позиция. Това е много силен отбор“, добави американският национал.

За Пулишич, който говори по време на събитие с компанията за дезодоранти Degree, възможността да играе на Мондиал 2026 в Съединените щати добавя още един слой мотивация. „Световното първенство само по себе си е достатъчна мотивация, а провеждането му в САЩ, със семейството и близките ми приятели там, просто няма нищо повече, което можеш да поискаш“, увери той.

27-годишният футболист заяви, че се надява американските фенове да дадат сериозен тласък на отбора, когато турнирът започне. Тимът на САЩ ще се изправи срещу Парагвай на 12 юни на стадион SoFi в Лос Анджелис. „Знам, че енергията на стадионите ще бъде страхотна. Искаме да се възползваме максимално от това. Да използваме тази мотивация и ще се стремим да накараме американския народ да се гордее с нас“, продължи играчът на Милан.

Офанзивният футболист, който играе за страната си от тийнейджърските си години, коментира, че да носи националната фланелка все още има дълбок смисъл. „Да представляваш САЩ и да можеш да нося този герб - не го приемам лекомислено. Това е нещо, което правя, откакто бях на 17 години... Много се гордея, че съм американец и съм благодарен за всичко, което тази страна ми е дала. Просто искам да върна всичко и да се надявам да накарам някои хора да се гордеят“, обясни той.

Като един от най-разпознаваемите състезатели в историята на американския футбол, Пулишич често е обременяван с етикети като „Капитан Америка“ и е определян като публичното лице на мъжкия футбол в страната. Но той казва, че се опитва да игнорира този шум, вместо да го приема. „Бих казал, че определено го игнорирам. Това не е нещо, на което обръщам твърде много внимание. Притеснявам се какво мога да направя, как мога да помогна на отбора си и как мога да ни помогна да спечелим“, допълни футболистът.

Той разкри, че лидерството му се е развило в определяне на стандарти чрез работата му, а не чрез речи. „Надявам се, че това, което правя в тренировките всеки ден и с начина, по който работя, да мога да покажа на хората своята отдаденост на отбора и да водя с пример“, добави Пулишич, който също така каза, че не се чувства обременен от по-широката отговорност и се надява да вдъхнови по-младите играчи. „Концентриран съм върху това да си върша работата. Ако мога да вдъхновя някои хора по пътя, това е невероятно. Тласка напред и се надявам да го направя. Но не чувствам натиск да го направя“, каза той.

С нарастващите очаквания към съдомакините, заедно с Канада и Мексико, Пулишич не иска да определи успеха с конкретна крайна точка, казвайки само, че първата цел е да се прескочи груповата фаза. Въпреки това посланието му към привържениците е ясно: „Отборът е в добро състояние. Хората трябва да са развълнувани и да се надяваме, че са готови да ни подкрепят.“

Още от Футбол свят

Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

  • 21 апр 2026 | 15:19
  • 1684
  • 0
Флик: Отпадането от ШЛ ни нарани, но трябва да използваме мотивацията

Флик: Отпадането от ШЛ ни нарани, но трябва да използваме мотивацията

  • 21 апр 2026 | 14:58
  • 2146
  • 0
Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

  • 21 апр 2026 | 14:58
  • 577
  • 0
Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

  • 21 апр 2026 | 14:30
  • 973
  • 0
Изповедта на Лавеци за светлината отвъд мрака

Изповедта на Лавеци за светлината отвъд мрака

  • 21 апр 2026 | 14:22
  • 3399
  • 0
Астън Вила затваря цяла трибуна на “Вила Парк”, за да увеличи капацитета на стадиона

Астън Вила затваря цяла трибуна на “Вила Парк”, за да увеличи капацитета на стадиона

  • 21 апр 2026 | 14:12
  • 902
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец 0:0 ЦСКА, изненади в състава на "орлите", капитанът на "червените" се завръща

Лудогорец 0:0 ЦСКА, изненади в състава на "орлите", капитанът на "червените" се завръща

  • 21 апр 2026 | 19:00
  • 21970
  • 46
Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

  • 21 апр 2026 | 17:48
  • 4528
  • 3
Видич: В Лондон не казват името на консула, а на Бербатов, Стоичков и Стилиян

Видич: В Лондон не казват името на консула, а на Бербатов, Стоичков и Стилиян

  • 21 апр 2026 | 19:03
  • 408
  • 0
Видич: Имате работа да вършите, ние в Сърбия също имаме проблеми за решаване

Видич: Имате работа да вършите, ние в Сърбия също имаме проблеми за решаване

  • 21 апр 2026 | 18:31
  • 910
  • 0
Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

  • 21 апр 2026 | 13:10
  • 26219
  • 27
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
  • 12425
  • 28