Пулишич преди домакинството на САЩ през лятото: Имаме наистина силен тим и дълбочина на състава“

Кристиан Пулишич вярва, че настоящият отбор на САЩ е най-силният, от който е бил част, като нападателят на Милан казва още, че качеството и дълбочината на състава би трябвало да дадат на американците много основания за оптимизъм преди Световното първенство на родна земя през лятото.

Пулишич - лицето на американския футбол от дълго време, заяви, че тимът на САЩ е в добра позиция, докато вниманието към турнира започва да се покачва. „Може да се каже“, коментира Пулишич, когато бе попитан дали това е най-добрият американски отбор, от който е бил част. „Като гледам момчетата, които играят на най-високо ниво и се справят изключително добре в клубовете си, мисля, че със сигурност имаме наистина силен тим и дълбочина на състава. Имаме няколко футболисти, които могат да играят на всяка позиция. Това е много силен отбор“, добави американският национал.

За Пулишич, който говори по време на събитие с компанията за дезодоранти Degree, възможността да играе на Мондиал 2026 в Съединените щати добавя още един слой мотивация. „Световното първенство само по себе си е достатъчна мотивация, а провеждането му в САЩ, със семейството и близките ми приятели там, просто няма нищо повече, което можеш да поискаш“, увери той.

27-годишният футболист заяви, че се надява американските фенове да дадат сериозен тласък на отбора, когато турнирът започне. Тимът на САЩ ще се изправи срещу Парагвай на 12 юни на стадион SoFi в Лос Анджелис. „Знам, че енергията на стадионите ще бъде страхотна. Искаме да се възползваме максимално от това. Да използваме тази мотивация и ще се стремим да накараме американския народ да се гордее с нас“, продължи играчът на Милан.

Офанзивният футболист, който играе за страната си от тийнейджърските си години, коментира, че да носи националната фланелка все още има дълбок смисъл. „Да представляваш САЩ и да можеш да нося този герб - не го приемам лекомислено. Това е нещо, което правя, откакто бях на 17 години... Много се гордея, че съм американец и съм благодарен за всичко, което тази страна ми е дала. Просто искам да върна всичко и да се надявам да накарам някои хора да се гордеят“, обясни той.

Като един от най-разпознаваемите състезатели в историята на американския футбол, Пулишич често е обременяван с етикети като „Капитан Америка“ и е определян като публичното лице на мъжкия футбол в страната. Но той казва, че се опитва да игнорира този шум, вместо да го приема. „Бих казал, че определено го игнорирам. Това не е нещо, на което обръщам твърде много внимание. Притеснявам се какво мога да направя, как мога да помогна на отбора си и как мога да ни помогна да спечелим“, допълни футболистът.

Той разкри, че лидерството му се е развило в определяне на стандарти чрез работата му, а не чрез речи. „Надявам се, че това, което правя в тренировките всеки ден и с начина, по който работя, да мога да покажа на хората своята отдаденост на отбора и да водя с пример“, добави Пулишич, който също така каза, че не се чувства обременен от по-широката отговорност и се надява да вдъхнови по-младите играчи. „Концентриран съм върху това да си върша работата. Ако мога да вдъхновя някои хора по пътя, това е невероятно. Тласка напред и се надявам да го направя. Но не чувствам натиск да го направя“, каза той.

С нарастващите очаквания към съдомакините, заедно с Канада и Мексико, Пулишич не иска да определи успеха с конкретна крайна точка, казвайки само, че първата цел е да се прескочи груповата фаза. Въпреки това посланието му към привържениците е ясно: „Отборът е в добро състояние. Хората трябва да са развълнувани и да се надяваме, че са готови да ни подкрепят.“