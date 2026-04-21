Георги Герганов е MVP на 32-ия кръг на Sesame НБЛ

Младата звезда на Ботев Враца Георги Герганов е най-полезният играч (MVP) на предпоследния 32-и кръг на Sesame НБЛ. 21-годишният гард постигна КПД от 36 при победата на Ботев Враца с 90:71 срещу Левски в Ботевград.

Герганов реализира 34 точки за успеха на тима си, добавяйки 8 борби и 4 асистенции.

Ботев Враца не даде шанс на Левски в Ботевград

Ботев Враца в момента е на шесто място в класирането на редовния сезон с показатели 16-13. В последния кръг врачани играят с Балкан като гости.

