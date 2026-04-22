Аталанта и Лацио ще определят втория финалист за Купата на Италия

Аталанта и Лацио ще се изправят един срещу друг в мач-реванш от полуфиналите за Купата на Италия. Двубоят е с начален час 22:00 и се очаква да бъде изключително оспорван, тъй като и двата отбора имат амбиции да продължат напред в турнира.



Първият двубой в Рим завърши наравно 2:2, като "орлите" на два пъти повеждаха, а тимът от Бергамо съумяваше да изравни.

Аталанта идва с непостоянна форма в последните си пет мача, записвайки две победи, едно равенство и две загуби. "Бергамаските" завършиха наравно 1:1 с Рома в последния си мач от Серия "А", а преди това претърпяха поражение с 0:1 от Ювентус. Отборът показа класа при гостуването си на Лече, където спечели с 3:0 и при домакинството си на Верона (1:0). В Шампионската лига обаче тимът претърпя тежко поражение с 1:4 от Байерн (Мюнхен) в реванша от осминафиналите.



Лацио се намира в добър период с три победи, една равна среща и една загуба в последните пет мача. "Орлите" впечатлиха с победа като гост срещу Наполи с 2:0, но преди това загубиха от Фиорентина с 0:1. "Бианкочелестите" завършиха наравно 1:1 с Парма и записаха две последователни победи срещу Милан (1:0) и Болоня (2:0).

Аталанта разчита на своя капитан Мартен де Роон, който ще бъде ключов играч в предстоящия двубой. Отборът от Бергамо има на разположение силни офанзивни опции като Джанлука Скамака и Шарле Де Кетеларе, които се очаква да създадат проблеми на защитата на Лацио. В средата на терена Едерсон и Лазар Самарджич ще бъдат отговорни за контрола на играта.



За Лацио един от основните футболисти се очаква да е Адам Марушич. "Орлите" притежават опитни играчи като Педро Родригес и Матия Дзакани в атака, докато Алесио Романьоли ще води защитата.

Последната среща между двата отбора се състоя на 4 март в първия полуфинал от Купата на Италия, когато завършиха наравно 2:2. Преди това, на 14 февруари, двата отбора се срещнаха в мач от Серия "А", в който Аталанта победи като гост Лацио с 2:0. В първия полусезон на настоящото първенство двубоят между Аталанта и Лацио в Бергамо завърши без победител - 0:0.



Историята между двата отбора показва оспорвани двубои, като в последните пет срещи Аталанта има една победа, Лацио също има една победа, а три мача са завършили наравно.

