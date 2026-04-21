Безспорната звезда на турнира в Мадрид не е когото очаквате

Рафа Ходар е на път да играе в Мадрид за първи път в кариерата си. Въпреки че никога не е участвал в турнира досега, Рафа пристига като неоспорима звезда на турнира от сериите "Мастърс" в испанската столица.

Испанецът привлича вниманието на фотографи, фенове и медии със светкавичното си развитие, което вече не може да бъде пренебрегнато. Участието на мадридчанина в родния му град е една от най-големите атракции на турнира през 2026 г., след като вече се утвърди като един от най-обещаващите имена в схемата.

„Опитвам се да се справям с напрежението, както правя от малък“, обясни Ходар, който от понеделник официално влезна в топ 50, след като се изкачи до 42-ро място в световната ранглиста. „Винаги съм бил много спокоен човек както на корта, така и извън него. Знам, че ще има моменти, в които нещата няма да вървят толкова добре, колкото в последните турнири. В тези моменти се доказва дали си психически силен. Тези моменти също ще ме направят по-силен."

Историята на Ходар продължава да предизвиква необичаен интерес в света на тениса. Преди година испанецът, който тогава беше едва в топ 700, спечели три титли от сериите "Чалънджър" и завърши сезон 2025 с участие във финалите на Next Gen ATP. Той затвърди реномето си с впечатляващ старт на сезона на клей, спечелвайки първия си трофей от ATP тура в Маракеш и достигайки полуфиналите на турнира ATP 500 в Барселона.

„Знаех, че правя нещата както трябва. Последните няколко месеца минаха много бързо за мен и изиграх много мачове. Не мога да кажа, че бих могъл да си го представя“, добави той. „Но съм много щастлив, че започнах сезона на клей по този начин. Фактът, че съм изиграл толкова много мачове, ми дава много самочувствие за турнира в Мадрид. Но съм наясно, че условията са напълно различни от тези на предишните два турнира, в които съм играл на тази настилка. Трябва да се опитам да се адаптирам колкото се може по-добре.“

Ходар обясни, че се чувства отлично и че няма търпение да започне турнирът в Мадрид и че ще „се опита да даде всичко от себе си“.

„За мен е удоволствие да играя в този турнир, на който идвах като зрител, когато бях млад“, каза Ходар. „Преди две-три години дойдох като спаринг партньор. Наистина нямам търпение да започна. Ще има много познати лица, които ще дойдат да ме гледат. Ще се опитам да дам най-доброто от себе си и да се забавлявам.“

Напълно наясно с новия си статут, испанецът приема променената реалност с впечатляващи спокойствие и естественост. Спокоен, последователен и с характер, който подсказва желание да гради кариерата си с умерени темпове.

„Никога не съм си поставял определена цел“, обясни Ходар. „Трябва да подхождам стъпка по стъпка, турнир по турнир, това е първата ми година в тура. Мисля, че все още съм млад играч и научавам много от тези турнири. Трябва да натрупам опит, да се състезавам срещу такива играчи. Не си поставям цели за бъдещето, просто приемам нещата турнир по турнир и давам най-доброто от себе си“.

Следващото предизвикателство за Ходар ще бъде сблъсък с нидерландеца Йеспер де Йонг в поток, в който петият в схемата Алекс де Минор се очертава като потенциален съперник във втория кръг.

„Имам много какво да подобрявам във всички области“, призна той скромно. „Ако искаш да се състезаваш срещу най-добрите в света, трябва да си много комплексен играч на всички настилки. Трябва да поддържам постоянството, което показах през последните месеци.“

Снимки: Imago