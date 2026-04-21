Ексклузивно: Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"
Гледайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"

  • 21 апр 2026 | 16:59
Сръбската футболна легенда Неманя Видич ще бъде в "Гостът на Sportal.bg". Очаквайте гостуването на европейския и световен клубен шампион с Манчестър Юнайтед след 17:15 ч. Славният защитник, който игра четири години с Димитър Бербатов за "червените дяволи", е в България по покана на Betano, като утре ще вземе участие в среща с фенове в НДК, където ще бъдат изложени трофеите от Лига Европа и Лига на конференциите.

Видич има впечатляващите 300 мача, 21 гола и 15 трофея с Манчестър Юнайтед, от тях 5 титли в Премиър лийг, Шампионската лига, световно клубно първенство, 5 трофея в Къмюнити шийлд и три купи на лигата.

Той е единственият защитник в историята на Висшата лига два пъти печелил приза играч на сезона, като е бил капитан на тима над четири години.

Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

Пеп: Арсенал все още е на върха! И двата отбора знаят, че не могат да губят точки

  • 21 апр 2026 | 15:19
  • 1184
  • 0
Флик: Отпадането от Шампионската лига ни нарани, но трябва да използваме мотивацията

  • 21 апр 2026 | 14:58
  • 1850
  • 0
Словакия остана без селекционер след неуспешните плейофи

  • 21 апр 2026 | 14:58
  • 457
  • 0
Компани: Магическият Мусиала ще се завърне на 100%, очаква ни война срещу Байер

  • 21 апр 2026 | 14:30
  • 783
  • 0
Изповедта на Лавеци за светлината отвъд мрака

  • 21 апр 2026 | 14:22
  • 3089
  • 0
Астън Вила затваря цяла трибуна на “Вила Парк”, за да увеличи капацитета на стадиона

  • 21 апр 2026 | 14:12
  • 757
  • 0
Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

  • 21 апр 2026 | 13:10
  • 21637
  • 26
Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

  • 21 апр 2026 | 07:00
  • 40901
  • 219
Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

  • 21 апр 2026 | 03:57
  • 44735
  • 40
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
  • 10400
  • 25
Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

  • 21 апр 2026 | 07:56
  • 10061
  • 7