Гледайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"

Сръбската футболна легенда Неманя Видич ще бъде в "Гостът на Sportal.bg". Очаквайте гостуването на европейския и световен клубен шампион с Манчестър Юнайтед след 17:15 ч. Славният защитник, който игра четири години с Димитър Бербатов за "червените дяволи", е в България по покана на Betano, като утре ще вземе участие в среща с фенове в НДК, където ще бъдат изложени трофеите от Лига Европа и Лига на конференциите.

Видич има впечатляващите 300 мача, 21 гола и 15 трофея с Манчестър Юнайтед, от тях 5 титли в Премиър лийг, Шампионската лига, световно клубно първенство, 5 трофея в Къмюнити шийлд и три купи на лигата.

Той е единственият защитник в историята на Висшата лига два пъти печелил приза играч на сезона, като е бил капитан на тима над четири години.