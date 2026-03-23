  Фейенорд отново не можа да победи Аякс, изненадваща загуба за ПСВ

  • 23 март 2026 | 05:03
Фейенорд и Аякс завършиха 1:1 на "Де Кайп" в голямото дерби на нидерландския футбол. Резултатът запази разликата помежду им от 5 точки в полза на тима от Ротердам, който е втори в класирането.

Домакините бяха пределно мотивирани да зарадват феновете си, след като загубиха всеки от предишните три мача срещу Аякс. До почивката обаче не се случи нищо интересно, а след нея гостите излязоха напред с попадение на Шон Стюр в 54-тата минута.

Последва сериозен натиск на Фейенорд, за да се стигне до 84-тата минута, когато отборът на Робин ван Перси изравни с точно изпълнена дузпа от Якуб Модер.

След това равенство Фейенорд отново е на три точки пред третия НЕК Неймеген, който направи 2:2 с Хееренвеен на Християн Петров.

Голямата изненада поднесе скромният Текстар, който победи с 3:1 убедителния лидер ПСВ Айндховен. Анас Салах-Един от "филипсите" получи червен картон в 39-ата минута, което се оказа фатално за тима му. Въпреки загубата, ПСВ води с 15 точки пред Фейенорд, а Телстар е непосредствено над зоната на изпадащите.

АЗ Алкмаар загуби с 0:3 от Грьонинген, а Утрехт победи с 2:0 Го Ахед Ийгълс.

Снимки: Imago

