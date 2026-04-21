Исторически успех за Уембаняма

  • 21 апр 2026 | 10:41
Суперзвездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма спечели наградата за Защитник на годината в НБА, превръщайки се в първия играч, спечелил приза след единодушие от всички гласуващи.

На 22-годишна възраст французинът се превърна в най-младия баскетболист, който печели наградата, както и в първия играч на Сан Антонио след двата поредни сезона, в които Кауай Ленард я получава (2014/15 и 2015/16). Уембаняма е и първият играч, който печели приза в един от първите си три сезона в Лигата, след легендата на "Шпорите" Дейвид Робинсън през 1991/92.

Всеки един от стоте гласуващи постави Виктор Уембаняма на първото място, с което високият 224 сантиметра център стана първият единодушно избран носител на наградата в историята на НБА. След него се нареди Чет Холмгрен от Оклахома Сити Тъндър, а Осар Томпсън (Детройт Пистънс) остана трети.

Французинът завърши редовния сезон със средни показатели от 25 точки, 11,5 борби (9,5 от които в защита) и 3,1 чадъра.

Виктор Уембаняма е и финалист в гласуването за Най-полезен играч, заедно с Шей Гилджъс-Алекзандър (Оклахома Сити) и Никола Йокич (Денвър Нъгетс).

Снимки: Gettyimages

