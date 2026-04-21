Владар със "суха" мрежа, тийнейджър влезе в историята на НХЛ

Филаделфия спечели с 3:0 в залата на Питсбърг и поведе с 2-0 победи в плейофната серия от първия кръг в Източната конференция на Националната хокейна лига.

28-годишният вратар Дан Владар направи 27 спасявания, 25 от които във втората и в третата част, с което не допусна гол ("шътаут") за първи път в кариерата си в елиминациите за купа "Стенли".

Гарнет Хатауей се отличи с гол и асистенция, а 19-годишният новобранец Портър Мартън се разписа във втори пореден мач на Флайърс. С това Мартоне, който бе избран под №6 в драфта на НХЛ през 2025 г., стана 12-ият тийнейджър в историята на лигата и първият за Филаделфия, който отбелязва в първите си два мача от плейофите, и още по-важно - стана първият тийнейджър с победни голове в първите два плейофни мача в кариерата си.

PORTER MARTONE 🤩🤩🤩



The first teenager in NHL HISTORY to score the game-winning goal in each of his first two career #StanleyCup Playoff games! — NHL (@NHL) April 21, 2026

“Мисля, че трябва да отдам голяма заслуга на момчетата в тази зала, каза Мартоне. - Те ме научиха на много, не само от страна на хокея, но и от страна на живота. Казвал съм го и преди, но мисля, че направих скока (от колежа), защото мислех, че съм готов и мислех, че мога да помогна на този отбор.“

MARTONE SCORED AGAIN AFTER THE BLOCKED SHOT ENDS UP RIGHT ON HIS STICK!!!! 😱🚨 pic.twitter.com/LRmdO8fwyK — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) April 21, 2026

Люк Гленденинг стана автор на другото попадения да Флайърс.

Стюърт Скинър направи 20 спасявания за Пингвините.

Филаделфия е домакин в следващите две срещи.