Димитър Андонов: Това беше един от най-слабите ни мачове

Наставникът на Левски U16 Димитър Андонов беше много разочарован след поражението на своя тим от Септември (София) с 0:1.

"Днес това е един от най-слабите ни мачове откъм индивидуално представяне на играчите. Не се получаваше играта до 25-ата минута. Не успявахме да вкараме топката между линиите. Не успявахме да играем спокойно под преса. Бяхме плахи, което е необяснимо за мен. Много слаб мач. Няма от какво да сме доволни. Не бяхме остри в атака. Не създадохме положения. Не успявахме да достигаме до ситуации на фланга".