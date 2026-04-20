Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София) U16
  Треньорът на Септември U16: Левски е дразнител за всеки един отбор в България

Треньорът на Септември U16: Левски е дразнител за всеки един отбор в България

  • 20 апр 2026 | 19:17
  • 338
  • 0

Старши треньорът на Септември (София) U16 Мирослав Тодоров говори след победата на своя тим над Левски. Столичният тим се наложи с 1:0 като гост над “сините”.

Септември победи Левски при 16-годишните

“Доволен съм от поставените задачи, тактическата дисциплина и агресията. Като игра доста повече може да се изисква, второто полувреме повече се позатворихме. Доста положения създадохме за мач на “Герена” срещу Левски. Левски имаше 1-2 положения. Нивото на мача не беше нещо “уау”.

Със сигурност зарядът си е по-различен. Левски си е дразнител за всеки един отбор в България, както и Септември в детско-юношеския футбол е дразнител за всеки един отбор в България. На моменти го няма това спокойствие - да изнесем топката, да я задържим. Може би малко повече прегарят в желанието си. Има и такива мачове. Първият мач срещу Левски беше по-добър, но днес се поздравихме с победата. Доволен съм от момчетата. Сериозни са в тренировките и е нормално да го пренесем на мач това нещо.

С победите идва и самочувствието и увереността. Първия полусезон имахме доста мачове, които не успяхме да спечелим и им пада самочувствието на момчетата. Затова казвам, че е по-добре да спечелим един такъв дерби мач срещу един от най-добрите отбори за сметка на добрата игра.

Играем си мач за мач, нямаме някаква цел и класиране. Искаме да израстваме чисто индивидуално. Има неща, които доста надградихме”, заяви Тодоров.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Босът на Локомотив (Сф) отрече за раздяла с Генчев

  • 20 апр 2026 | 15:32
  • 6269
  • 7
Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

  • 20 апр 2026 | 15:26
  • 7435
  • 18
Левски с класическа победа над Ботев (Пловдив) при 17-годишните

  • 20 апр 2026 | 15:18
  • 1434
  • 1
ЦСКА спечели дербито срещу ЦСКА 1948 в U15

  • 20 апр 2026 | 15:17
  • 1342
  • 1
Добри Козарев: Явно тегне прокоба над нашия отбор

  • 20 апр 2026 | 15:14
  • 942
  • 1
От "Лаута": Продължават записванията за безплатната екскурзия до Кърджали

  • 20 апр 2026 | 15:11
  • 892
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 29806
  • 22
Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

  • 20 апр 2026 | 14:53
  • 26559
  • 44
Билетите за дербито между ЦСКА и Левски са вече в продажба

  • 20 апр 2026 | 15:26
  • 7435
  • 18
Оспорвани мачове в Пловдив и Стара Загора, невероятен кош в Перник, следете резултатите със Sportal.bg

  • 20 апр 2026 | 19:00
  • 1236
  • 0
Венци Стефанов: Бихме разговаряли за Славия само със сериозни хора, България тръгва по верния път

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 25370
  • 69
Новото лице на efbet Лига: кои фаворити са готови и кои имат проблем

  • 20 апр 2026 | 12:13
  • 12849
  • 17