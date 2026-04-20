Треньорът на Септември U16: Левски е дразнител за всеки един отбор в България

Старши треньорът на Септември (София) U16 Мирослав Тодоров говори след победата на своя тим над Левски. Столичният тим се наложи с 1:0 като гост над “сините”.

“Доволен съм от поставените задачи, тактическата дисциплина и агресията. Като игра доста повече може да се изисква, второто полувреме повече се позатворихме. Доста положения създадохме за мач на “Герена” срещу Левски. Левски имаше 1-2 положения. Нивото на мача не беше нещо “уау”.

Със сигурност зарядът си е по-различен. Левски си е дразнител за всеки един отбор в България, както и Септември в детско-юношеския футбол е дразнител за всеки един отбор в България. На моменти го няма това спокойствие - да изнесем топката, да я задържим. Може би малко повече прегарят в желанието си. Има и такива мачове. Първият мач срещу Левски беше по-добър, но днес се поздравихме с победата. Доволен съм от момчетата. Сериозни са в тренировките и е нормално да го пренесем на мач това нещо.

С победите идва и самочувствието и увереността. Първия полусезон имахме доста мачове, които не успяхме да спечелим и им пада самочувствието на момчетата. Затова казвам, че е по-добре да спечелим един такъв дерби мач срещу един от най-добрите отбори за сметка на добрата игра.

Играем си мач за мач, нямаме някаква цел и класиране. Искаме да израстваме чисто индивидуално. Има неща, които доста надградихме”, заяви Тодоров.