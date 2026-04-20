Кендрик Нън показа уважение към Везенков и го посочи за MVP на Евролигата

Голямата звезда на Панатинайкос Кендрик Нън даде своя глас за Александър Везенков като най-полезен играч на редовния сезон 2025/26 в Евролигата.

В символично предаване на щафетата и следвайки принципа, че големите играчи се разпознават помежду си, Кендрик Нън показа уважение, като посочи българското крило на Олимпиакос за най-полезен играч (MVP) на редовния сезон в елитната клубна надпревара.

Именно лидерът на Панатинайкос е настоящият носител на наградата. Везенков пък вече има един спечелен приз за MVP през 2023 г.

30-годишният българин вече официално си осигури трофея "Алфонсо Форд" за най-добър реализатор, за втори път в кариерата си, а останалите отличия, включително най-престижната индивидуална награда в лигата, тепърва ще бъдат обявени.

Нън избра и друг играч на "червено-белите" сред елита на сезона - сръбския център Никола Милутинов, който стана топ борец в Евролигата за втори път след 2020 г.

Останалите гласове на гарда на ПАО за идеалния отбор на Евролигата отидоха за Силвен Франсиско от Жалгирис, Илайджа Брайънт от Апоел Тел Авив и за самия него.

30-годишният Нън завърши редовния сезон със средно по 19.0 точки и 3.7 асистенции в 31 мача. След 212 двубоя в НБА, шампионът на Евролигата за 2024 г. продължава да бъде ключова фигура в състава на Ергин Атаман, откакто се присъедини към гръцкия гранд през 2023 г.

