  Йордан Върбанов: Мачът беше нервен, доволен съм от победата

Йордан Върбанов: Мачът беше нервен, доволен съм от победата

  • 20 апр 2026 | 16:05
Старши треньорът на ЦСКА U15 Йордан Върбанов застана пред камерата на Sportal.bg след победата с 1:0 срещу ЦСКА 1948. Наставникът на „червените“ остана доволен от резултата, но разкри, че очаква повече от играта.

„Доволен съм от победата. Доволен съм от нашата игра в първите 20 минути, после малко се подведохме под темпото на гостуващия отбор. Като цяло след 20-та та минута и второто полувреме не съм доволен от отбора. Проблемът беше, че мачът беше много нервен. Второто полувреме идеята беше да хванем противника на контраатака, имахме положения, но не бяхме достатъчно прецизни, прибързвахме в доста от ситуациите“.

„Надявам се да направим един хубав мач с Лудогорец. Наскоро играхме с тях и се получи добър двубой. Отборите са напълно равностойни. Групата е много равностойна, просто, който излезе по концентриран и спазва тактическите дисциплини, той има по-голям шанс да вземе мача“, завърши той.

