Резултати и голмайстори след 20-ия кръг на Елитната група до 15 години

Първа осмица:
ЦСКА - Спартак (Варна) 0:0
Ботев (Пловдив) - Лудогорец 0:2
0:1 Йоан Йорданов (68')
0:2 Даниел Рангелов (75')
Национал - Левски 1:2
0:1 Михаил Тодоров (26')
1:1 Филип Ангелов (64')
1:2 Георги Тодоров (73') д
ЦСКА 1948 - Септември 1:2
0:1 Александър Кръстев (15')
1:1 Валентин Йолов (20')
1:2 Александър Кръстев (61')
Втора осмица:
Локомотив (Пд) - Академик (Пд) 3:0
1:0 Иван Милушевски (1')
2:0 Алекс Цинигаров (40')
3:0 Алекс Цинигаров (74')
Черно море - Славия 2:2
0:1 Владимир Крумов (10')
0:2 Самир Хаджи (43')
1:2 Панайот Манев (56')
2:2 Самуил Атанасов (68')
Дунав - Етър 1:0
1:0 Александър Минов (76')
Шипка Старс - Добруджа 5:0
1:0 Гюрел Мехмедали (14')
2:0 Георги Сталев (29')
3:0 Гюрел Мехмедали (55')
4:0 Гюрел Мехмедали (62')
5:0 Георги Сталев (64')