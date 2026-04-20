ЦСКА спечели дербито срещу ЦСКА 1948 в U15

  • 20 апр 2026 | 15:17
ЦСКА постигна минимална победа с 1:0 в домакинството си срещу ЦСКА 1948. Двубоят бе от 23-ия кръг на Елитната група до 15 години. Единственото попадение отбеляза Красимир Илчев в 15-ата минута.

Първите опасни положения в срещата бяха на сметката на домакините. Натискът им даде резултат четвърт част след първия съдийски сигнал, когато Красимир Илчев бе изведен зад отбраната на противника и успя да отбележи срещу бившия си отбор, като показа, че няма да се зарадва. Гостите реагираха бързо и още в следващата си атака имаха отлична възможност да изравнят, но вратарят на ЦСКА показа класа и запази преднината на своя отбор с важно спасяване.

След почивката ЦСКА 1948 опита да наложи натиск и да върне равенството. В началните минути на втората част, след изпълнение на корнер и разбъркване в наказателното поле, се стигна до удар, който обаче премина високо над вратата. В 57-ата минута домакините бяха близо до втори гол. Румен Даскалов отправи опасен изстрел от границата на наказателното поле, но топката премина встрани от вратата. Последваха още две положения за ЦСКА, които обаче не доведоха до ново попадение. В заключителните минути ЦСКА 1948 засили натиска си в търсене на изравняване. Марк Маркес отправи опасен удар от пряк свободен удар, но стражът на домакините отново се намеси решително и запази минималната преднина.

