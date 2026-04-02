„Лигата на талантите“ с анализ на кръга в Елитната група до 15 години – лидерът в групата с нова грешна стъпка

През изминалата седмица се изигра 22-ят кръг в Елитната група до 15 години.

Лидерът Лудогорец записа ново равенство срещу ЦСКА 1948, а Левски със своя успех над Спартак (Варна) се изкачи до второто място в групата. Септември също записа победа, а ЦСКА и Ботев (Пловдив) си спретнаха голово равенство.

Във втората осмица преобладаваха предимно домакинските победи, които бяха цели 3. Черно море и Академик (Пловдив) пък поделиха точките.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.