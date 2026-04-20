Босът на Арда: Времето ще покаже дали някой може да ни вземе Тунчев

Президентът на Арда Яшар Дурмушев коментира ситуацията с многото футболисти в тима, които са с контракти само до 30 юни.

„Играчите с изтичащи договори още не са актуална тема. Тези неща ще ги говорим към края на сезона. Сега е важно футболистите да са спокойни, концентрирани“, сподели босът на кърджалийци пред „Тема спорт“.

Такова обаче е положението и на старши треньора Александър Тунчев.

„Времето ще покаже дали някой може да ни вземе Тунчев“, завърши Дурмушев.