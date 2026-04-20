Ивет Горанова с тотална доминация на изборите в Ловеч

Близо 7000 преференции в Ловеч е събрала олимпийската шампионка по карате от Токио 2020 Ивет Горанова. Тя беше водач в листата на "Прогресивна България" - партията на Румен Радев, която убедително спечели изборите за 52-ро Народно събрание.

4407 избиратели са гласували с преференция за Ивет Горанова, а още 2189 не са посочили преференция, което автоматично я праща у водача на листата.

На петата позиция в листата на "Прогресивна България" беше бившият вратар на Литекс Витомир Вутов. За него конкретно са гласували 594 избиратели.

"Прогресивна България" събра 24 779 гласа в Ловеч и спечели убедително в града с 46.604% от вота. В цялата страна партията на Румен Радев събра 1 444 924 и е безспорен победител с пълно мнозинство и 44.594% от гласовете.