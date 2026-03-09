Резултати и голмайстори след 19-ия кръг на Елитната група до 15 години

Първа осмица:
Левски - ЦСКА 2:4
0:1 Петър Цуков (3')
1:1 Емилиян Николов (19')
1:2 Никола Атанасов (23')
1:3 Петър Цуков (27')
1:4 Стефан Боцев (73')
2:4 Антоан Петров (78')
Лудогорец - Национал 3:1
1:0 Георги Славчoв
1:1 Александър Станчев
2:1 Георги Славчoв
3:1 Георги Славчoв
Септември - Ботев (Пловдив) 0:3
0:1 Денис Райчев (3') аг
0:2 Стилиян Видолов (32')
0:3 Иван Бичовски (35')
Спартак (Варна) - ЦСКА 1948 4:0
1:0 Матей Костадинов (23')
2:0 Борислав Кирилов (56')
3:0 Данаил Илиев (61')
4:0 Боян Аврамов (72')
Втора осмица:
Академик (Пловдив) - Шипка Старс 1:1
0:1 Гюрел Мехмедали (6')
1:1 Борислав Данаилов (10')
Добруджа - Черно море 1:3
0:1 Теодор Николаев (2')
0:2 Теодор Николаев (7')
1:2 Момчил Тодоров (70') аг
1:3 Теодор Николаев (79')
Славия - Дунав 4:0
1:0 Владимир Крумов (12')
2:0 Антон Спасов (35')
3:0 Адриан Стамов (55')
4:0 Даниел Иванов (61') аг
Етър - Локомотив (Пловдив) 0:0