Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ще се върне ли Левски към победите, въпреки проблемите в нападение - на живо преди двубоя с разклатения Локо Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Резултати и голмайстори след 19-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори след 19-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 9 март 2026 | 17:03
  • 300
  • 0
Резултати и голмайстори след 19-ия кръг на Елитната група до 15 години

Първа осмица:

Левски - ЦСКА 2:4
0:1 Петър Цуков (3')
1:1 Емилиян Николов (19')
1:2 Никола Атанасов (23')
1:3 Петър Цуков (27')
1:4 Стефан Боцев (73')
2:4 Антоан Петров (78')

Лудогорец - Национал 3:1
1:0 Георги Славчoв
1:1 Александър Станчев
2:1 Георги Славчoв
3:1 Георги Славчoв

Септември - Ботев (Пловдив) 0:3
0:1 Денис Райчев (3') аг
0:2 Стилиян Видолов (32')
0:3 Иван Бичовски (35')

Спартак (Варна) - ЦСКА 1948 4:0
1:0 Матей Костадинов (23')
2:0 Борислав Кирилов (56')
3:0 Данаил Илиев (61')
4:0 Боян Аврамов (72')

Втора осмица:

Академик (Пловдив) - Шипка Старс 1:1
0:1 Гюрел Мехмедали (6')
1:1 Борислав Данаилов (10')

Добруджа - Черно море 1:3
0:1 Теодор Николаев (2')
0:2 Теодор Николаев (7')
1:2 Момчил Тодоров (70') аг
1:3 Теодор Николаев (79')

Славия - Дунав 4:0
1:0 Владимир Крумов (12')
2:0 Антон Спасов (35')
3:0 Адриан Стамов (55')
4:0 Даниел Иванов (61') аг

Етър - Локомотив (Пловдив) 0:0

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

11-те на Левски и Локомотив (Пловдив), дебют за Стипе Вуликич и титулярно място за Асен Митков

11-те на Левски и Локомотив (Пловдив), дебют за Стипе Вуликич и титулярно място за Асен Митков

  • 9 март 2026 | 16:49
  • 8043
  • 14
Ботев зарадва феновете си

Ботев зарадва феновете си

  • 9 март 2026 | 16:33
  • 352
  • 0
Лудогорец без Видал срещу ЦСКА и на "Коритото"

Лудогорец без Видал срещу ЦСКА и на "Коритото"

  • 9 март 2026 | 16:27
  • 2594
  • 2
Монтана 0:3 Лудогорец, "орлите" решиха всичко за едно полувреме

Монтана 0:3 Лудогорец, "орлите" решиха всичко за едно полувреме

  • 9 март 2026 | 16:22
  • 15565
  • 85
Новият нападател на Левски пристигна в София

Новият нападател на Левски пристигна в София

  • 9 март 2026 | 16:03
  • 10842
  • 8
Пламен Крумов към Иван Редовски: Приемам забележката да си гледам моя отбор, но няма да допусна да се говорят откровени неистини

Пламен Крумов към Иван Редовски: Приемам забележката да си гледам моя отбор, но няма да допусна да се говорят откровени неистини

  • 9 март 2026 | 15:37
  • 701
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Локомотив (Пловдив), дебют за Стипе Вуликич и титулярно място за Асен Митков

11-те на Левски и Локомотив (Пловдив), дебют за Стипе Вуликич и титулярно място за Асен Митков

  • 9 март 2026 | 16:49
  • 8043
  • 14
Монтана 0:3 Лудогорец, "орлите" решиха всичко за едно полувреме

Монтана 0:3 Лудогорец, "орлите" решиха всичко за едно полувреме

  • 9 март 2026 | 16:22
  • 15565
  • 85
Новият нападател на Левски пристигна в София

Новият нападател на Левски пристигна в София

  • 9 март 2026 | 16:03
  • 10842
  • 8
Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

  • 9 март 2026 | 11:10
  • 34301
  • 35
В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

  • 9 март 2026 | 11:43
  • 18062
  • 9
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 18221
  • 7