Полуфинал №4: ЦСКА 1:0 Левски! Следете мача ТУК!

Отборът на ЦСКА приеме шампиона Левски София в полуфинал №4 на еfbet Супер Волей.

Двубоят е с начален час 20:00 и се играе в столичната зала “Христо Ботев”.

“Сините” водят в полуфиналната серия с 2-1 победи.

Играе се до 3 победи от 5 мача.

Блокаут на Юлиан Вайзиг и Левски поведе с 4:2 в началото на двубоя. Технична атака на Тодор Скримов по диагонала от зона 4 и "сините" дръпнаха със 7:4. Ас на Мохамад Реза Беик и 6:7. Ас на Спас Байрев изравни резултата - 9:9. Блокада на Теодор Тодоров и ЦСКА поведе с 11:10. Технична атака на Теодор Тодоров и 12:10 за "червените". Атака на Мохамад Реза Беик и ЦСКА дръпна с 13:11. Единична блокада на Лазар Бучков при атака на Стойко Ненчев и 15:13 за Левски. Александър Попов взе прекъсване за ЦСКА. Мощна атака на Стойко Ненчев в центъра и 16:16. Атака на Николай Николаев - 19:19. Технична атака на Николай Пенчев и 20:20. Николай Николаев атакува в центъра за 21:20 за Левски. Юлиан Вайзиг атакува в аут и ЦСКА дръпна с 23:22. Николай Желязков взе прекъсване за "сините". Единична блокада Николай Пенечв спря атака на Юлиан Вайзиг и ЦСКА спечели първата част с 25:23.

Полуфинал №4:
ЦСКА - ЛЕВСКИ СОФИЯ 1:0 (25:23)
ЦСКА: Висенте Монфорд Миная, Спас Байрев, Николай Пенчев, Мохамад Реза Беик, Стойко Ненчев, Теодор Тодоров - Мартин Божилов-либеро
Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР ПОПОВ
ЛЕВСКИ: Стоил Палев, Юлиан Вайзиг, Тодор Скримов, Гордан Люцканов, Лазар Бучков, Николай Николаев - Дамян Колев-либеро
Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.

