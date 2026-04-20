Фонсека похвали Луис Енрике: Той и Гуардиола са най-добрите

Треньорът на Лион Пауло Фонсека изрази възхищението си от колегата си Луис Енрике, въпреки че тимът му се наложи над ПСЖ с 2:1 в Лига 1.

"Той е най-добрият треньор с Пеп Гуардиола. Той промени много манталитета, което е много важно. Неговата голяма заслуга е да покаже, че най-важен е отборът, а не самите играчи. Луис имаше този кураж и продължава да го има", каза португалският специалист на пресконференцията си.

"Да продължиш да печелиш, след като си имал успех, е още по-трудно. Той може да го направи и тази година", добави Фонсека.

"Той е голям треньор и голяма личност. Обожавам характера му. Пожелавам успех на ПСЖ в Шампионската лига. Ще бъде докрай за тях, за да спечелят отново трофея", каза още Пауло Фонсека.

