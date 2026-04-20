Локомотив Авиа завършва с бронзовите медали в efbet Супер Волей

Волейболистите на Локомотив Авиа (Пловдив) завършват с бронзовите медали в efbet Супер Волей. Воденият от Найден Найденов тим остава трети, след като в редовния сезон бяха на втора позиция.

Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

"Черно-белите" отстъпват позиция назад, след като загубиха полуфиналната серия с Нефтохимик 2010 (Бургас) с 2:3 успеха.

Така първият от редовния сезон Левски София и третият Нефтохимик 2010 (Бургас) ще спорят за златото и се стигна до разместване в класирането.

Найден Найденов: Успяхме за втора година да сме в медалите, което никой не го е постигал с един нов отбор

Победителят ще грабне трофея, а загубилият завършва втори.

Освен това пловдивчани получиха право да участват в третия по сила европейски клубен турнир - Купата на претендентите.

Класиране от 3-о до 11-о място:

3. Локомотив Авиа (Пловдив)

4. ЦСКА

5. Берое

6. Дея спорт (Бургас)

7. Пирин (Разлог)

8. Монтана

9. Черно море (Варна)

10. Славия

11. Дунав (Русе)