Локомотив Авиа завършва с бронзовите медали в efbet Супер Волей

Волейболистите на Локомотив Авиа (Пловдив) завършват с бронзовите медали в efbet Супер Волей. Воденият от Найден Найденов тим остава трети, след като в редовния сезон бяха на втора позиция.
"Черно-белите" отстъпват позиция назад, след като загубиха полуфиналната серия с Нефтохимик 2010 (Бургас) с 2:3 успеха.
Така първият от редовния сезон Левски София и третият Нефтохимик 2010 (Бургас) ще спорят за златото и се стигна до разместване в класирането.
Победителят ще грабне трофея, а загубилият завършва втори.
Освен това пловдивчани получиха право да участват в третия по сила европейски клубен турнир - Купата на претендентите.
Класиране от 3-о до 11-о място:
3. Локомотив Авиа (Пловдив)
4. ЦСКА
5. Берое
6. Дея спорт (Бургас)
7. Пирин (Разлог)
8. Монтана
9. Черно море (Варна)
10. Славия
11. Дунав (Русе)