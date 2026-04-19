Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
Найден Найденов: Успяхме за втора година да сме в медалите, което никой не го е постигал с един нов отбор

  • 19 апр 2026 | 14:58
  • 454
  • 1

Старши треньорът на волейболния Локомотив Авиа Найден Найденов призна, че отборът му има за какво да съжалява, след като загуби решителния пети полуфинален плейоф срещу Нефтохимик 2010 Бургас в мъжкото волейболно първенство. Така "черно-белите" пропуснаха възможността да спорят за титлата във втори пореден сезон и през тази година остава с бронзовите медали.

Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

"Има за какво да съжаляваме. Необяснимо за мен започнахме мача доста неубедителни, доста притеснени. Имахме шансове там два пъти да ги победим и пропуснахме. Може би заради това отборът малко се стресира. Говорили сме по този въпрос, но не започнахме по най-добрия начин и се стигна до 2:0. Успяхме да покажем, че сме отбор. Влязохме в ритъм, спечелихме третия гейм, но за съжаление 2-3 дребни грешки в четвъртия ни попречиха да докараме мача до тайбрек, в който вече не се знае какво щеше да се случи", заяви след срещата наставникът на Локомотив.

"Искам да поздравя всички фенове и всички, които ни подкрепят. Мисля, че защитихме името на Локомотив. Успяхме за втора година да сме в медалите, което никой не го е постигал с един нов отбор, който изградихме през миналата година. Аз се гордея с тях и всички фенове трябва да се гордеят. Продължаваме да надграждаме и да се борим за славата на този клуб", допълни Найден Найденов.

Следвай ни:

