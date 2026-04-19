Найден Найденов: Успяхме за втора година да сме в медалите, което никой не го е постигал с един нов отбор

Старши треньорът на волейболния Локомотив Авиа Найден Найденов призна, че отборът му има за какво да съжалява, след като загуби решителния пети полуфинален плейоф срещу Нефтохимик 2010 Бургас в мъжкото волейболно първенство. Така "черно-белите" пропуснаха възможността да спорят за титлата във втори пореден сезон и през тази година остава с бронзовите медали.

"Има за какво да съжаляваме. Необяснимо за мен започнахме мача доста неубедителни, доста притеснени. Имахме шансове там два пъти да ги победим и пропуснахме. Може би заради това отборът малко се стресира. Говорили сме по този въпрос, но не започнахме по най-добрия начин и се стигна до 2:0. Успяхме да покажем, че сме отбор. Влязохме в ритъм, спечелихме третия гейм, но за съжаление 2-3 дребни грешки в четвъртия ни попречиха да докараме мача до тайбрек, в който вече не се знае какво щеше да се случи", заяви след срещата наставникът на Локомотив.

"Искам да поздравя всички фенове и всички, които ни подкрепят. Мисля, че защитихме името на Локомотив. Успяхме за втора година да сме в медалите, което никой не го е постигал с един нов отбор, който изградихме през миналата година. Аз се гордея с тях и всички фенове трябва да се гордеят. Продължаваме да надграждаме и да се борим за славата на този клуб", допълни Найден Найденов.