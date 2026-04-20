Ясни са всички финалисти за жени под 20 години

  • 20 апр 2026 | 11:03
Ясни са всички финалисти за жени под 20 години

Казанлък Волей и столичните Звезди 94, ВАСК и Славия са последните четири участника в спора за титлата

Вече са ясни всички отбори, които достигнаха до финалите в Държавното първенство по волейбол за жени под 20 години. В спора за титлата за тази възраст участват осем отбора. Първите четири бяха излъчени с директни квоти от предварителната фаза на шампионата. Това са столичните ЦПВК, Левски и ЦСКА от група А и Марица (Пловдив) от група В.

Следващите четири бяха излъчени от квалификации. Последните два допълнителни турнира от квалификационния етап се състояха в Казанлък и София. Участваха осем отбора, които бяха разделени в две групи по четири. Първите два от всеки поток се класираха за финалите на Държавното първенство. Това са Казанлък Волей (Казанлък), Звезди 94 (София), ВАСК (София) и Славия (София). Останалите преустановяват по-нататъшно участие за настоящия сезон.

Група М се проведе в зала „Багира“ в Казанлък.

Получи се равнопоставеност на силите, като нямаше непобеден отбор. Все пак на свой терен домакините показаха най-доброто, като спечелиха надпреварата с 2 победи, 1 загуба и 7 точки. Тимът на Звезди 94 (София) завърши на втора позиция също с 2 победи, 1 загуба, но с 5 точки. Волейболистките на Любо Ганев-Автосвят (Русе) и Варна ДКС (Варна) също приключиха с еднакъв актив от 1 победа, 2 загуби и 3 точки. Така геймовото съотношение изигра роля за класирането, като с по-добър коефицент представителките на Русе приключиха на трета позиция, а тимът на Варна остана четвърти.

Крайно класиране:

1 Казанлък Волей (Казанлък) – Държавни финали

2 Звезди 94 (София) – Държавни финали

3 Любо Ганев – Автосвят (Русе)

4 Варна ДКС (Варна)

Група Л се проведе в зала „Локомотив“ в София.

Още първият двубой от програмата се превърна в своеобразен финал в турнира. Волейболистките на ВАСК надиграха Славия с 3:2. След това те записаха още две победи, като втората бе отново след тайбрек и спечелиха турнира с 3 успеха и 6 точки. Волейболистките на Славия също се поздравиха с още две победи и завършиха на втора позиция с 1 загуба, две победи и 7 точки. Трети са представителките на Миньор (Перник) с 1 победа, 2 загуби и 4 точки. Домакините от Локомотив оформиха четворката без успех и с 1 спечелена точка.

Крайно класиране:

1 ВАСК (София) – Държавни финали

2 Славия (София) – Държавни финали

3 Миньор (Перник)

4 Локомотив 1929 (София).

Спорът за титлата за жени под 20 години е насрочен в периода 29 април -3 май, като домакинът ще бъде оповестен допълнително.

