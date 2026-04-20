  Неймар ядоса феновете на Сантос с жест, наложи се бразилецът да се обяснява

Неймар ядоса феновете на Сантос с жест, наложи се бразилецът да се обяснява

  • 20 апр 2026 | 11:20
Жест на Неймар при напускане на терена след загубата на Сантос от Флуминензе (2:3) предизвика полемика, което накара играча да излее душата си в социалните мрежи. Нападателят беше видян да напуска терена с ръце на ушите, докато феновете освиркваха отбора, но той твърди, че просто се е почесвал.

Полемиката възникна в края на неделния мач на "Вила Белмиро", който беше от 12-ия кръг на бразилското първенство. Изображението на Неймар с ръце на ушите беше интерпретирано от част от феновете като начин да игнорира освиркванията, което накара играча да реагира.

В публикация в профила си в "Instagram", номер 10 на Сантос изрази своето разочарование и даде своя поглед. „Дойде денят, в който трябва да обясня едно почесване на ухото. Хора, честно казано, прекалявате и прекрачвате границите… Твърде тъжно е да се живее с това! Няма човек, който да издържи“, написа Неймар.

Преди това излияние, играчът вече беше отговорил по-рязко на публикация на TNT Sports в Instagram. „Излязох да си запушвам ухото, по дяволите… Не мога ли дори да си почеша ухото сега? Майната ви, админи…“, избухна той.

Този епизод се случва в момент на голям натиск върху Сантос, който преминава през период на лоши резултати. Напрежението между Неймар и феновете не е ново. Миналия вторник играчът вече беше спорил с фенове след равенството 1:1 с парагвайския Реколета за Копа Судамерикана. Два дни по-късно членове на фенклуб нахлуха в тренировъчния център на клуба, за да поискат обяснения от треньорския щаб и играчите, включително Неймар.

В мача срещу Флуминензе Неймар имаше бледо представяне и пропусна чиста възможност за гол, когато резултатът беше равен 2:2. Сантос на два пъти повеждаше с голове на Габигол и Бареал, но допусна обрат. Саварино и Кастильо изравниха за Флуминензе, а Джон Кенеди в 80-ата минута отбеляза победния гол.

С тази загуба Сантос остава на 15-о място в Бразилейро Betano с 13 точки, опасно близо до зоната на изпадащите.

Снимки: Imago

