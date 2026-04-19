  • 19 апр 2026 | 20:40
Рен разгроми Страсбург, късен гол на Брест засили Нант към Лига 2

Рен победи Страсбург с убедителното 3:0 при гостуването си в мач от 30-ия кръг на Лига 1. Естебан Льопол, Брийл Емболо и Муса Тамари вкараха головете за бретанците, които не оставиха шансове на полуфиналиста в Лига на конференциите. Рен се изкачват на трето място във временното класиране, като изпреварват Марсилия и ако запазят тази позиция, ще играят в квалификациите на Шампионската лига. Страсбург пък е на осмо място с 43 точки.

Предпоследният Нант бе близо до победата над Брест, но в крайна сметка мачът завърши 1:1, като домакините играха близо половин час с човек по-малко заради червен картон на Демаин Асумани, а от пейката бе изгонен и треньорът Вахид Халилходжич. Мостафа Мохамед даде преднина на "канарчетата", Брендан Шардоне изравни в шестата минута на добавеното време. Така Нант остава 14-и с пет точки зад 16-ия Оксер и изглежда все по-илюзорно, че тимът ще може да се спаси. Брест пък е 12-и със своите 37 пункта.

В последния мач от кръга по същото време Париж ФК се наложи над Метц с 3:1 при гостуването си. Алмани Гори изведе столичани напред в резултата, Гиорги Квилитая изравни за домакините. Двадесет минути преди края Отавия даде пак аванс на парижани, а Илан Кебал направи 3:1 в края. Париж ФК се изкачи на десето място с 38 точки, а Метц е твърдо последен с 15 пункта и още следващия кръг може да изпадне в Лига 2.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

ВАР лиши Кремонезе от важна победа

ВАР лиши Кремонезе от важна победа

  • 19 апр 2026 | 15:35
  • 716
  • 0
Фабиан Нюрнбергер се контузи във важен двубой на Дармщат

Фабиан Нюрнбергер се контузи във важен двубой на Дармщат

  • 19 апр 2026 | 15:26
  • 697
  • 0
Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

  • 19 апр 2026 | 17:57
  • 11871
  • 16
Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

  • 19 апр 2026 | 18:03
  • 21766
  • 61
Винисиус и Мбапе не са проблемът на Реал, смята Миятович

Винисиус и Мбапе не са проблемът на Реал, смята Миятович

  • 19 апр 2026 | 14:37
  • 2490
  • 16
Сезонът за Гнабри приключи, германският национал ще пропусне и Световното

Сезонът за Гнабри приключи, германският национал ще пропусне и Световното

  • 19 апр 2026 | 14:30
  • 6592
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Ман Сити спечели "мача на сезона" срещу Арсенал, битката за титлата ще е до края

Ман Сити спечели "мача на сезона" срещу Арсенал, битката за титлата ще е до края

  • 19 апр 2026 | 20:25
  • 20518
  • 117
Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

  • 19 апр 2026 | 16:52
  • 24805
  • 15
Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

  • 19 апр 2026 | 18:03
  • 21766
  • 61
Шампион! Байерн изпълни първата от трите големи цели

Шампион! Байерн изпълни първата от трите големи цели

  • 19 апр 2026 | 20:22
  • 10702
  • 66
Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

  • 19 апр 2026 | 17:57
  • 11871
  • 16
Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 7359
  • 43