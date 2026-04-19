Рен разгроми Страсбург, късен гол на Брест засили Нант към Лига 2

Рен победи Страсбург с убедителното 3:0 при гостуването си в мач от 30-ия кръг на Лига 1. Естебан Льопол, Брийл Емболо и Муса Тамари вкараха головете за бретанците, които не оставиха шансове на полуфиналиста в Лига на конференциите. Рен се изкачват на трето място във временното класиране, като изпреварват Марсилия и ако запазят тази позиция, ще играят в квалификациите на Шампионската лига. Страсбург пък е на осмо място с 43 точки.

Предпоследният Нант бе близо до победата над Брест, но в крайна сметка мачът завърши 1:1, като домакините играха близо половин час с човек по-малко заради червен картон на Демаин Асумани, а от пейката бе изгонен и треньорът Вахид Халилходжич. Мостафа Мохамед даде преднина на "канарчетата", Брендан Шардоне изравни в шестата минута на добавеното време. Така Нант остава 14-и с пет точки зад 16-ия Оксер и изглежда все по-илюзорно, че тимът ще може да се спаси. Брест пък е 12-и със своите 37 пункта.

В последния мач от кръга по същото време Париж ФК се наложи над Метц с 3:1 при гостуването си. Алмани Гори изведе столичани напред в резултата, Гиорги Квилитая изравни за домакините. Двадесет минути преди края Отавия даде пак аванс на парижани, а Илан Кебал направи 3:1 в края. Париж ФК се изкачи на десето място с 38 точки, а Метц е твърдо последен с 15 пункта и още следващия кръг може да изпадне в Лига 2.

Снимки: Imago