Марта Костюк взе титлата в Руан

Украинката Марта Костюк спечели титлата на турнира по тенис на клей във френския град Руан, след като във финала се наложи над сънародничката си Вероника Подрец с 6:3, 6:4.

Срещата започна отлично за Подрец, който е 209-а в света, но ще направи прогрес проз новата седмица. 19-годишната състезателка направи пробив още в първия гейм, но веднага след това Костюк направи рибрейк и изравни. Осповната битка продължи до 3:3, като двете още веднъж се пробиха. След това обаче Костюк взе следващите три гейма, за да поведе в резултата.

A champion is crowned in Rouen! 👑@marta_kostyuk defeats fellow Ukrainian Veronika Podrez for the title.#OpenRouen pic.twitter.com/40BBTak6Tv — wta (@WTA) April 19, 2026

Във втория сет отново имаше голяма размяна на пробиви за 3:3, но след това отново по-опитната Костюк взе инициативата и затвори мача при 6:4.

Това е втора титла на сингъл за водачката в схемата на турнира Марта Костюк, която спечели в Остин, Тексас, през 2023 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages