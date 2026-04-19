  • 19 апр 2026 | 18:26
Марта Костюк взе титлата в Руан

Украинката Марта Костюк спечели титлата на турнира по тенис на клей във френския град Руан, след като във финала се наложи над сънародничката си Вероника Подрец с 6:3, 6:4.

Срещата започна отлично за Подрец, който е 209-а в света, но ще направи прогрес проз новата седмица. 19-годишната състезателка направи пробив още в първия гейм, но веднага след това Костюк направи рибрейк и изравни. Осповната битка продължи до 3:3, като двете още веднъж се пробиха. След това обаче Костюк взе следващите три гейма, за да поведе в резултата.

Рибакина надви Мухова на финала в Щутгарт
Рибакина надви Мухова на финала в Щутгарт

Във втория сет отново имаше голяма размяна на пробиви за 3:3, но след това отново по-опитната Костюк взе инициативата и затвори мача при 6:4.

Това е втора титла на сингъл за водачката в схемата на турнира Марта Костюк, която спечели в Остин, Тексас, през 2023 година.

Шампионка от "Уимбълдън" рискува тежко наказание, защото не отворила вратата от страх
Снимки: Gettyimages

Ива Иванова загуби финал на сингъл в Тунис

Рибакина отстрани Андреева и е на финал в Щутгарт

Марта Костюк и Вероника Подрец ще спорят за титлата в Руан

Андрей Рубльов и Артюр Фис са на финал в Барселона

Ива Иванова е финалистка в Монастир

Рибакина спечели оспорван мач за място на полуфиналите

Манчестър Сити 1:1 Арсенал, размяна на две попадения за минута

Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

Байерн 3:1 Щутгарт, 45 минути делят домакините от титлата

Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

