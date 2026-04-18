Шампионка от "Уимбълдън" рискува тежко наказание, защото не отворила вратата от страх

Шампионката от Уимбълдън за 2023 г. Маркета Вондроушова е разследвана от Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) за предполагаем отказ да се подложи на допинг контрол през декември. Чешката тенисистка, която в момента е номер 46 в света, може да бъде изправена пред четиригодишно наказание, ако обвиненията се потвърдят.

Процесът е в ход, като страните събират своите аргументи, и все още няма определена дата за изслушване. Докато очаква решение, Вондроушова, която е извън кортовете от януари поради физически проблеми, запазва разрешението си да се състезава.

В петък тенисистката използва социалните мрежи, за да обясни своята версия на събитията, твърдейки, че инцидентът е станал в момент на голяма уязвимост.

„Инцидентът с допинг контрола се случи, защото достигнах точка на пречупване след месеци на физически и психически стрес“, започна тя да обяснява. „Когато някой позвъни на вратата ми късно вечерта, без да се идентифицира правилно или да спазва протоколите, реагирах като човек, който е уплашен. В този момент ставаше въпрос за това да се чувствам в безопасност, а не да избягвам каквото и да било.“

Вондроушова добави, че психологическото ѝ състояние е било крехко, позовавайки се на професионална диагноза.

„Експерти потвърдиха, че съм преживяла остра стресова реакция, както и генерализирано тревожно разстройство. Страхът замъгли преценката ми и не успях да обработя ситуацията рационално“, заяви тя, като направи препратка и към травматичен епизод, включващ нейна сънародничка: „След случилото се с Петра (Квитова, която беше нападната и намушкана с нож в дома си през 2016 г.), не приемаме леко присъствието на непознати пред вратата ни.“

Адвокатът на тенисистката подчертава трудния личен контекст, през който е преминавала спортистката, и твърди, че условията, при които е проведен контролът, не са отговаряли на обичайните стандарти, наложени от антидопинговите власти.

От своя страна, ITIA потвърди започването на разследване, но предпочете да запази дискретност относно подробностите по случая.

