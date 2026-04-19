Елизара Янева допусна поражение в квалификациите в Португалия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева допусна поражение в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей УТА 125 в Оейраш (Португалия) с награден фонд 100 хиляди долара.

Поставената под номер 4 в пресявките българка отстъпи пред рускинята Алиса Октябрева с 4:6, 1:6 за час и 29 минути на корта в първия си турнир от УТА в кариерата.

19-годишната Янева поведе с 2:0, но загуби следващите пет гейма, а с това и първия сет. Във втората част тя изостана с 0:5 и отпадна от надпреварата.

Българката заработи 1 точка за световната ранглиста, в която заема 232-а позиция тази седмица.

Снимки: Sportal.bg