  3. Елизара Янева допусна поражение в квалификациите в Португалия

Елизара Янева допусна поражение в квалификациите в Португалия

  • 19 апр 2026 | 18:18
Елизара Янева допусна поражение в квалификациите в Португалия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева допусна поражение в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей УТА 125 в Оейраш (Португалия) с награден фонд 100 хиляди долара.

Поставената под номер 4 в пресявките българка отстъпи пред рускинята Алиса Октябрева с 4:6, 1:6 за час и 29 минути на корта в първия си турнир от УТА в кариерата.

Рибакина надви Мухова на финала в Щутгарт
Рибакина надви Мухова на финала в Щутгарт

19-годишната Янева поведе с 2:0, но загуби следващите пет гейма, а с това и първия сет. Във втората част тя изостана с 0:5 и отпадна от надпреварата.

Българката заработи 1 точка за световната ранглиста, в която заема 232-а позиция тази седмица.

Патрик Муратоглу с мощна подкрепа за Григор Димитров
Патрик Муратоглу с мощна подкрепа за Григор Димитров
Снимки: Sportal.bg

Още от Тенис

Ива Иванова загуби финал на сингъл в Тунис

Ива Иванова загуби финал на сингъл в Тунис

  • 19 апр 2026 | 15:38
  • 512
  • 0
Рибакина отстрани Андреева и е на финал в Щутгарт

Рибакина отстрани Андреева и е на финал в Щутгарт

  • 18 апр 2026 | 20:25
  • 2350
  • 1
Марта Костюк и Вероника Подрец ще спорят за титлата в Руан

Марта Костюк и Вероника Подрец ще спорят за титлата в Руан

  • 18 апр 2026 | 19:44
  • 1457
  • 1
Андрей Рубльов и Артюр Фис са на финал в Барселона

Андрей Рубльов и Артюр Фис са на финал в Барселона

  • 18 апр 2026 | 19:41
  • 1672
  • 0
Ива Иванова е финалистка в Монастир

Ива Иванова е финалистка в Монастир

  • 18 апр 2026 | 15:15
  • 1819
  • 0
Рибакина спечели оспорван мач за място на полуфиналите

Рибакина спечели оспорван мач за място на полуфиналите

  • 18 апр 2026 | 09:29
  • 1956
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Сити 1:1 Арсенал, размяна на две попадения за минута

Манчестър Сити 1:1 Арсенал, размяна на две попадения за минута

  • 19 апр 2026 | 18:29
  • 6380
  • 30
Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

Отличен старт за България! 18-годишна взе медал от ЕП по вдигане на тежести

  • 19 апр 2026 | 16:52
  • 17128
  • 15
Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

Ливърпул взе дербито на Мърсисайд с гол в стотната минута и направи голяма крачка към ШЛ

  • 19 апр 2026 | 18:03
  • 16032
  • 56
Байерн 3:1 Щутгарт, 45 минути делят домакините от титлата

Байерн 3:1 Щутгарт, 45 минути делят домакините от титлата

  • 19 апр 2026 | 18:35
  • 3705
  • 32
Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

Милан отново не впечатли, но надви любим съперник

  • 19 апр 2026 | 17:57
  • 8687
  • 10
Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 5657
  • 31