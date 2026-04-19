Лион ще опита да обърка сметките на ПСЖ за титлата

Тази вечер е едно от големите френски дербита между Пари Сен Жермен и Лион. Двата тима се изправят един срещу друг на "Парк де Пренс" в мач, който крие сериозен залог. Срещата е от 30-ия кръг и трите точки са нужни и на двата тима. Парижани искат да направят нова крачка към титлата, но "хлапетата" идват с други намерения и ще направят всичко по силите си да сложат прът в колелата им.

Навлизаме в решителната фаза на сезон 2025/2026 в Лига 1, а интригата за титлата е по-голяма от всякога. Домакините от Пари Сен Жермен заемат първото място в класирането с актив от 63 точки след 27 изиграни мача. Тяхното предимство обаче е минимално – само една точка пред втория Ланс, който има и два мача повече. От другата страна, Лион заема 5-ата позиция с 51 точки и води ожесточена борба за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. Залогът на „Парк де Пренс“ е огромен: ПСЖ не може да си позволи грешка, ако иска да запази лидерството си, докато Лион се нуждае от точки, за да атакува топ 4.

Парижани се намират в страховита серия от пет поредни победи във всички турнири. Тимът на Луис Енрике демонстрира класа не само в първенството, където последно разгроми Ница с 4:0 и победи Тулуза с 3:1, но и в Шампионската лига. ПСЖ записа две чисти победи над Ливърпул (2:0 и 2:0) и категорично 3:0 срещу Челси. С 61 отбелязани гола в Лига 1, атаката на столичани изглежда неудържима.

Лион, под ръководството на Пауло Фонсека, показва по-непостоянни игри в последно време. В последните си пет срещи „хлапетата“ записаха само една победа – 2:0 срещу Лориен. Останалите резултати включват две равенства 0:0 срещу Анже и Льо Авър, както и загуби от Монако (1:2) в първенството и Селта (0:2) в Лига Европа. Въпреки това, Лион остава опасен съперник, който разполага с потенциала да изненада всеки. Още повече, че това е дерби и "хлапетата" ще се хвърлят с още по-голяма страст в мача.

Статистиката от директните срещи е категорично на страната на ПСЖ. Парижани са спечелили последните шест мача срещу този съперник. През този сезон двата отбора вече се срещнаха два пъти в Лион, като и в двата случая ПСЖ триумфира с 3:2. Исторически погледнато, ПСЖ има над 30 победи в последните си 60 срещи с Лион, докато „хлапетата“ са се задоволили с 15 успеха.

Интересен е и сблъсъкът край тъчлинията. Луис Енрике има подчертано предимство пред Пауло Фонсека, като е спечелил 3 от 4-те им срещи досега и няма нито една загуба от португалския специалист. Любопитен факт е, че срещите между тези два отбора често са високорезултатни – в 78% от последните 10 мача са паднали над 1.5 гола.

За ПСЖ основните заплахи ще бъдат Брадли Баркола и Усман Дембеле, които имат по 10 гола на сметката си през кампанията. Баркола е в отлична форма, като е създал 11 голови ситуации. В състава на Лион най-опасен е Павел Шулц, който също е реализирал 10 попадения, а опитният Корентен Толисо е добавил 8 гола и остава двигателят в средата на терена.

Луис Енрике няма да може да разчита на няколко важни играчи поради контузии. Извън строя за ПСЖ са Куентин Нджанту и Сени Маюли. Фабиан Руис, Дезире Дуе и Нуно Мендеш също имат оплаквания, като състоянието им ще бъде следено от лекарския щаб и решение за участието им в мача ще бъде взето в последния момент.

Ситуацията в Лион е още по-сложна. Пауло Фонсека губи основния си защитник Николас Таляфико, който е наказан. Списъкът с контузени включва Ернест Нуама, Реми Имбер и Ноам Камара. Малик Фофана, Павел Шулц и Лукаш Скорупски също са под въпрос, но има шанс да играят довечера.