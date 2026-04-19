  3. Димитър Калчев и Димитър Механджийски ще играят за медал в Алания

Димитър Калчев и Димитър Механджийски ще играят за медал в Алания

  • 19 апр 2026 | 14:03
Най-добрите български състезатели по плажен волейбол Димитър Калчев и Димитър Механджийски ще спорят за медал на първия международен турнир, в който участват през 2026 година.

Калчев и Механджийски се включиха в турнира Bioderma Turkish Beach Volleyball National Tour, който е част от националния шампионат на Турция в Алания.

Българските волейболисти бяха оставени под №3 в основната схема и стартираха директно във втория кръг, където победиха Яшар и Сергей (№19) от Турция с 2:0 (21:8, 21:10).

В трети кръг Калчев и Механджийски победиха Михеев и Пузанов (№22) от Русия с 2:0 (21:16, 21:13).

В четвъртия кръг българите се справиха с поставените под №2 Тюр и Полат Кемал Езер от Турция с 2:0 (21:15, 25:23).

На полуфиналите Калчев и Механджийски допуснаха загуба от поставените под №1 Йоздемир и Куру от Турция с 0:2 (11:21, 14:21).

Така българските волейболисти, които от началото на сезона работят с треньора си Константин Митев, ще срещнат в спор за бронзовите медали отново поставените под №2 Тюр и Полат Кемал Езер от Турция. Малкият финал на турнира стартира в 15:00 часа.

