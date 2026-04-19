ВАР лиши Кремонезе от важна победа

Отборите на Кремонезе и Торино завършиха наравно 0:0 на “Джовани Дзини” в ранната неделна среща от 33-тия кръг на Серия "А". Така домакините удължиха поредицата си на три мача без успех, а гостите са непобедени в последните си три двубоя.

Първото полувреме премина почти без голови положения, но все пак “гриджоросите” бяха по-настоятелни. След почивката те увеличиха своя натиск. Така в 64-тата минута техният капитан Федерико Басчирото се разписа при корнер, но последва преглед с ВАР, който отмени попадението, отсъждайки негов фал в атака срещу вратаря Алберто Палеари. Така никой от двата тима не успя да вкара победен гол.

It ends goalless in Cremona 🔒 #CremoneseTorino pic.twitter.com/bi86b4zBn6 — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 19, 2026

Кремонезе остава на 17-ото място в класирането и е точно над зоната на изпадащите със своите 28 точки. Торино пък заема 12-ата позиция със своите 40 пункта.

Снимки: Gettyimages