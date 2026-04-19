Загуба за Барса преди сблъсъка в плей-ин турнира с Милър-Макинтайър и Звезда

  • 19 апр 2026 | 15:21
Увертюрата за плей-ин двубоя от Евролигата срещу Цървена звезда не премина така, както бяха планирали в Барселона. Каталунският гранд претърпя загуба при гостуването си на Лейда с резултат 80-90, което е втори път този сезон, в който губят от същия съперник в испанската лига.

Треньорът Шави Паскуал, осъзнавайки важността на предстоящия европейски мач, се опита да даде почивка на основните си играчи. Въпреки желанието му ключовите състезатели да преминат с възможно най-малко натоварване, ситуацията на терена не му позволи пълен лукс:

Основните звезди на Барселона – Пънтър, Клайбърн и Шенгелия – прекараха по 22 минути на паркета, докато най-голямо натоварване имаше Норис с 23 минути игра. Единствената истинска светла точка беше Дарио Брисуела, който за 21 минути отбеляза също толкова точки.

Мачът беше изпълнен с възходи и падения. След по-слаб старт, Барселона пое контрол във втората четвърт и се оттегли на почивката с 5 точки преднина (46-41). Въпреки това, последва необясним спад в третата четвърт, където каталунците отбелязаха едва 15 точки.

В края на мача отборът на Шави Паскуал остана без решения в атака, което Лейда използва, за да натрупа двуцифрена преднина и рутинно да доведе мача до край. Този неуспех оставя Барселона с много въпроси преди решаващия сблъсък в Евролигата, който играе срещу Цървена звезда във вторник.

Снимки: Gettyimages

