Алекс Николов и Лубе се класираха за Шампионската лига и Суперкупата на Италия

Волейболист №2 в света за 2025 година Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) се класира на финал в Суперлигата на Италия.

Лубе, който финишира на 6-о място в редовния сезон, победи у дома Рана (Верона) с 3:0 (25:20, 25:19, 25:20) в полуфинал №4, игран тази вечер в зала "Еуросуоле Форум".

Страхотен Алекс Николов изведе Лубе на финал в Италия!

Така на Лубе спечели серията с 3-1 победи.

На финала Алекс Николов и съотборниците му ще срещнат Сър Суса (Перуджа), който отстрани Пиаченца с 3-0 успеха.

Първият мач от финалната серия ще бъде на 30 април (четвъртък) в Перуджа.

С класирането си за финала отборът на Лубе, си осигури участие в Шампионската лига за следващия сезон, както и за участие в Суперкупата на Италия.

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

През следващия сезон за Лубе се очаква да играят и двамата братя Николови - Александър Николов и Симеон Николов, който през този сезон играе за руския Локомотив (Новосибирск).