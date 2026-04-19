Алекс Николов и Лубе се класираха за Шампионската лига и Суперкупата на Италия

  • 19 апр 2026 | 15:12
  • 382
  • 0

Волейболист №2 в света за 2025 година Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) се класира на финал в Суперлигата на Италия.

Лубе, който финишира на 6-о място в редовния сезон, победи у дома Рана (Верона) с 3:0 (25:20, 25:19, 25:20) в полуфинал №4, игран тази вечер в зала "Еуросуоле Форум".

Страхотен Алекс Николов изведе Лубе на финал в Италия!
Страхотен Алекс Николов изведе Лубе на финал в Италия!

Така на Лубе спечели серията с 3-1 победи.

На финала Алекс Николов и съотборниците му ще срещнат Сър Суса (Перуджа), който отстрани Пиаченца с 3-0 успеха.

Първият мач от финалната серия ще бъде на 30 април (четвъртък) в Перуджа.

С класирането си за финала отборът на Лубе, си осигури участие в Шампионската лига за следващия сезон, както и за участие в Суперкупата на Италия.

Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!
Сбъдната мечта! Алекс и Мони Николови заедно в Лубе от новия сезон!

През следващия сезон за Лубе се очаква да играят и двамата братя Николови - Александър Николов и Симеон Николов, който през този сезон играе за руския Локомотив (Новосибирск).

Найден Найденов: Успяхме за втора година да сме в медалите, което никой не го е постигал с един нов отбор

  • 19 апр 2026 | 14:58
  • 457
  • 1
Димитър Калчев и Димитър Механджийски ще играят за медал в Алания

  • 19 апр 2026 | 14:03
  • 1448
  • 0
Иван Станев: Тези мачове не се печелят с красив волейбол, а със сърце

  • 19 апр 2026 | 11:57
  • 730
  • 0
Огнян Томов: Ако някой си го мисли, че сме отписали мачовете за титлата, е в дълбока грешка

  • 19 апр 2026 | 10:41
  • 668
  • 0
MVP Любослав Телкийски: Вярвам, че отново можем да станем шампиони

  • 19 апр 2026 | 10:21
  • 712
  • 2
Иван Станев: Изпълнихме програма минимум

  • 18 апр 2026 | 21:59
  • 1537
  • 1
Евертън 0:0 Ливърпул, спасяване на Мамардашвили

  • 19 апр 2026 | 16:56
  • 1934
  • 8
Начало на мача: Верона 0:0 Милан

  • 19 апр 2026 | 16:03
  • 1128
  • 5
Добър старт за България на ЕП по щанги

  • 19 апр 2026 | 16:04
  • 430
  • 0
Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

  • 19 апр 2026 | 14:22
  • 1953
  • 15
Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

  • 19 апр 2026 | 06:02
  • 15314
  • 31
Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

  • 19 апр 2026 | 09:44
  • 13111
  • 23