Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мъжкият национален отбор на Италия се събира в Рим, Де Джорджи повика 15 състезатели

Мъжкият национален отбор на Италия се събира в Рим, Де Джорджи повика 15 състезатели

  • 10 май 2026 | 17:52
  • 541
  • 0

Новият сезон за мъжкия национален отбор на Италия по волейбол започва в Рим.

Олимпийският подготвителен център „Джулио Онести“ ще бъде домакин на първия лагер на „адзурите“ за 2026 г. под ръководството на селекционера Фердинандо Де Джорджи. От понеделник, 11 май, до неделя, 17 май, отборът ще тренира в столицата, за да постави официално началото на подготовката си за летните международни турнири, като първо предстоят приятелски срещи. Лагерът ще послужи за възстановяване на игровите механизми на световните шампиони и за изграждане на нова тактическа идентичност преди сезон, изпълнен с важни цели.

За тази първа работна седмица селекционерът Фердинандо Де Джорджи повика 15 състезатели от различни италиански и европейски клубове.

Повиканите са:
Алесандро Фаница
Томазо Гуцо
Томазо Икино
Алесандро Боволента
Франческо Комрарони
Доменико Паче
Паоло Поро
Матия Ориоли
Андреа Труокио
Камил Рихлицки
Франческо Романо Сани
Матео Стафорини
Джулио Магалини
Марко Пелакани
Леандро Аусибио Моска

Групата включва както утвърдени имена, така и по-млади състезатели, които ще имат възможност да се докажат пред треньорския щаб на „адзурите“.

Лагерът в Рим е преди всичко първата стъпка към Волейболната лига на нациите (VNL) 2026, която е централното събитие в сезона на италианския отбор. Окончателният списък от тридесет играчи за VNL се очаква да бъде обявен на 20 май. Де Джорджи цели да положи здрави основи още от самото начало, като оцени физическото състояние, сработката и тактическите алтернативи в ключов момент от подготовката. Така Рим се превръща в отправна точка за новото приключение на Италия, която отново е призвана да се утвърди сред водещите сили в световния волейбол в сезон, който след VNL ще предложи и Европейско първенство, на което страната е домакин.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Д-р Маджуров: Договорът на Цветан Соколов е за 2+1 години

Д-р Маджуров: Договорът на Цветан Соколов е за 2+1 години

  • 10 май 2026 | 16:18
  • 3993
  • 2
Цветан Соколов пред Sportal.bg: Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България!

Цветан Соколов пред Sportal.bg: Идвам в Дея, за да спечелим всичко в България!

  • 10 май 2026 | 15:07
  • 10901
  • 7
Трансферна бомба в родния волейбол! Цветан Соколов подписа с Дея

Трансферна бомба в родния волейбол! Цветан Соколов подписа с Дея

  • 10 май 2026 | 14:42
  • 4622
  • 3
Световен вицешампион с България ще играе в Италия

Световен вицешампион с България ще играе в Италия

  • 10 май 2026 | 14:23
  • 5359
  • 0
С победна точка на Кристиан Титрийски Хавай се класира за финала в NCAA

С победна точка на Кристиан Титрийски Хавай се класира за финала в NCAA

  • 10 май 2026 | 13:21
  • 5409
  • 1
Световните вицешампиони Венислав Антов и Дамян Колев ще участват в награждаването в спортна зала „Левски София“

Световните вицешампиони Венислав Антов и Дамян Колев ще участват в награждаването в спортна зала „Левски София“

  • 10 май 2026 | 13:18
  • 1218
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

  • 10 май 2026 | 17:37
  • 10561
  • 15
Добруджа 0:0 Берое

Добруджа 0:0 Берое

  • 10 май 2026 | 19:14
  • 2722
  • 1
Уест Хам 0:0 Арсенал, без голове до почивката

Уест Хам 0:0 Арсенал, без голове до почивката

  • 10 май 2026 | 19:19
  • 4942
  • 14
Септември се пропука в края срещу Ботев (Враца) и остана под чертата

Септември се пропука в края срещу Ботев (Враца) и остана под чертата

  • 10 май 2026 | 18:40
  • 11624
  • 20
Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

Спартак (Вн) взе жизненоважна победа срещу Славия и временно изплува от опасната зона

  • 10 май 2026 | 16:09
  • 16854
  • 42
Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

Пускат по един сектор за Локо (Пд) и ЦСКА за финала, продължават преговорите за "А" и "В"

  • 10 май 2026 | 16:16
  • 14321
  • 27