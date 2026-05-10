Мъжкият национален отбор на Италия се събира в Рим, Де Джорджи повика 15 състезатели

Новият сезон за мъжкия национален отбор на Италия по волейбол започва в Рим.

Олимпийският подготвителен център „Джулио Онести“ ще бъде домакин на първия лагер на „адзурите“ за 2026 г. под ръководството на селекционера Фердинандо Де Джорджи. От понеделник, 11 май, до неделя, 17 май, отборът ще тренира в столицата, за да постави официално началото на подготовката си за летните международни турнири, като първо предстоят приятелски срещи. Лагерът ще послужи за възстановяване на игровите механизми на световните шампиони и за изграждане на нова тактическа идентичност преди сезон, изпълнен с важни цели.

За тази първа работна седмица селекционерът Фердинандо Де Джорджи повика 15 състезатели от различни италиански и европейски клубове.



Повиканите са:

Алесандро Фаница

Томазо Гуцо

Томазо Икино

Алесандро Боволента

Франческо Комрарони

Доменико Паче

Паоло Поро

Матия Ориоли

Андреа Труокио

Камил Рихлицки

Франческо Романо Сани

Матео Стафорини

Джулио Магалини

Марко Пелакани

Леандро Аусибио Моска



Групата включва както утвърдени имена, така и по-млади състезатели, които ще имат възможност да се докажат пред треньорския щаб на „адзурите“.

Лагерът в Рим е преди всичко първата стъпка към Волейболната лига на нациите (VNL) 2026, която е централното събитие в сезона на италианския отбор. Окончателният списък от тридесет играчи за VNL се очаква да бъде обявен на 20 май. Де Джорджи цели да положи здрави основи още от самото начало, като оцени физическото състояние, сработката и тактическите алтернативи в ключов момент от подготовката. Така Рим се превръща в отправна точка за новото приключение на Италия, която отново е призвана да се утвърди сред водещите сили в световния волейбол в сезон, който след VNL ще предложи и Европейско първенство, на което страната е домакин.