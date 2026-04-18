Страхотен Алекс Николов изведе Лубе на финал в Италия!

Волейболист №2 в света за 2025 година Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) се класира на финал в Суперлигата на Италия.

Лубе, който финишира на 6-о място в редовния сезон, победи у дома Рана (Верона) с 3:0 (25:20, 25:19, 25:20) в полуфинал №4, игран тази вечер в зала "Еуросуоле Форум".

Така на Лубе спечели серията с 3-1 победи.

На финала Алекс Николов и съотборниците му ще срещнат Сър Суса (Перуджа), който отстрани Пиаченца с 3-0 успеха. Първият мач от финалната серия ще бъде на 30 април (четвъртък) в Перуджа.

Николов бе истински лидер на тима си, като се нае с отговорността да направи победната точка за тима си за 25:20 след мощна атака.

Алекс Николов изигра стабилен двубой и стана втори по резултатност с 13 точки (2 блока, 1 ас, 48% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +1) за успеха.

Ерик Льопки стана най-полезен за Лубе с 15 точки (2 блока, 1 ас и 80% ефективност в атака - +7) за победата.

За Верона Нумори Кейта беше единственият, който се представи на ниво, и завърши с 15 точки (2 аса, 57% ефективност в атака и 18% позитивно посрещане).

Полуфинал №4 в Суперлигата на Италия:

КУЧИНЕ ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) - РАНА (ВЕРОНА) 3:0 (25:23, 25:19, 25:20)

ЛУБЕ: Матиа Бонинфанте 3, Ерик Льопки 15, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 13, Матиа Ботоло 12, Марко Подрасчанин 5, Джовани Гарджуло 4 - Фабио Балазо-либеро (Сантиаго Ордуна, Пабло Кукарцев, Ноа Дуфлос-Роси)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

ВЕРОНА: Мика Кристенсън 3, Дарлан Соуса 3, Нумори Кейта 15, Рок Можич 4, Ейдън Зингъл 8, Марко Вители - Матео Стафорини-либеро (Урош Планиншич, Франческо Сани 9, Франческо Д'Амико, Лукаш Глатц, Александър Неделкович 3)

Старши треньор: ФАБИО СОЛИ.

Снимки: legavolley.it