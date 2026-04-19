Български талант с нов гол за младежкия тим на Бари

Българският полузащитник Стелиян Стоянов се разписа във втори пореден мач за младежкия отбор на Бари до 20 години, като донесе точката на тима си при гостуването на Авелино в първенството Примавера 2.

Срещата завърши 1:1, а родният талант даде преднина на своите още в 5-ата минута. Домакините стигнаха до равенството минута преди края на срещата. Бари откри при първата си добра атака, като Стоянов се включи на скорост по дясното крило, получи подаване от Сасарини, след което подмина един бранител и с мощен удар по диагонала не остави шансове на вратаря Бароне. В 35-ата минута бургазлията подаде на Сидибе, която обаче не очакваше, а можеше да нанесе решаващ удар. Три минути по-късно юношата на Черноморец (Бургас) получи жълт картон за професионален фаул в центъра, а в 60-ата минута отстъпи мястото си на Антонио Кампаня. Домакините пък стигнаха до точката с точния удар на Масимо Д’Аурия в 89-ата минута.

Авелино е на 3-о място в класирането с 47 точки и се надява на място в баражите за промоция в Примавера 1 през следващия сезон, докато Бари е 12-и с 29 точки от 16 отбора. Миналата седмица мощният полузащитник също беше точен, но тогава донесе точката в добавеното време за 2:2 срещу Козенца с рядко акробатично изпълнение. Така попаденията му през сезона стават три, а освен това има и три асистенции. Но макар и да остана на терена само час, представянето му беше достатъчно впечатляващо и старши треньорът на мъжкия тим на Бари Винченцо Виварини го извика през новата седмица да тренира с отбора от Серия Б.