Български талант с важен гол във второто ниво на Примаверата

Българският полузащитник Стелиян Стоянов спаси младежкия тим на Бари от домакинско поражение срещу Козенца в 26-ия кръг на първенството Примавера 2, разписвайки се с красив гол буквално в последните секунди за крайното 2:2.

Снажният бургазлия се появи на полувремето на мача, когато гостите от Козенца U20 бяха повели с 2:0, и беше част от тройна смяна на тима на Бари U20. Влизането на роденият през 2006 година Стоянов рязко промени поведението на отбора на Бари. Юношата на Черноморец (Бургас) проби отдясно в 65-ата минута и стреля много силно, но топката се отклони от тялото на бранител и излезе до гледата в ъглов удар.

Мачът беше решен в добавеното време, когато домакините най-напред намалиха чрез Глациале Полито от дузпа, отсъдена заради игра с ръка от защитник на Козенца в полето. В 95-ата минута – последната на добавеното време, българският халф прати топката от дъгата на наказателното поле под гредата за 2:2. Сидибе тръгна отляво и подаде топката около дъгата, където българинът се пребори и с левия крак я забоде под гредата.

След това равенство Бари U20 e в средата на класирането на южната група на Примавера 2, като е 12-и с 28 точки. Козенца се бори за оцеляването си в групата и с 21 пункта е точно над зоната на изпадащите.