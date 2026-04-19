Отмениха полет на националите по щанги, Стефан Ботев отиде на официална вечеря

  • 19 апр 2026 | 10:07
Националният отбор по вдигане на тежести пристигна със закъснение в Батуми, където от днес започва европесйкото първенство. Полетът на тима от Истанбул до Батуми бе отменен от местните авиолинии и това принуди щангистите ни да трябва да чакат за следващ самолет, което до известна степен промени плановете за подготовка на част от състезателите.

Карлос Насар замина за Европейското
Карлос Насар замина за Европейското

От друга страна президентът на Федерацията Стефан Ботев, който все още се води начело на спорта, след като срещу избора на Асен Златев на негово място от 15 декември миналата година има процедурна жалба от страна на клуба на Пламен Братойчев, не посрещна отбора в Батуми, след като бе пристигнал по-рано, но присъства на официалната вечеря дадена от Европейската федерация и грузинската федерация. За това сподели самият той в социалните мрежи.

Българското участие започва още днес с представянето на 18-годишната Бояна Костадинова в категория до 48 килограма при жените. Предварителната заявка на нашето момиче е 175 килограма, което я поставя сред състезателките, които могат да се борят за медал. Състезанието е насрочено за 15:00 часа.

Още от Други спортове

Тодор Стойчев 15-и на сабя на Световната купа по фехтовка в Италия

Тодор Стойчев 15-и на сабя на Световната купа по фехтовка в Италия

  • 19 апр 2026 | 02:31
  • 1161
  • 0
Българските състезатели се класираха за два полуфинала на международния турнир по бадминтон в Малта

Българските състезатели се класираха за два полуфинала на международния турнир по бадминтон в Малта

  • 19 апр 2026 | 01:34
  • 1218
  • 0
Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

Ето какво отговориха на Бербатов федерациите за процента държавни пари в бюджетите им

  • 18 апр 2026 | 20:05
  • 16897
  • 56
Йоана Илиева извън Топ 15 на Световната купа по фехтовка в Атина

Йоана Илиева извън Топ 15 на Световната купа по фехтовка в Атина

  • 18 апр 2026 | 19:45
  • 971
  • 0
Спартак (Варна) изненада Шумен 61 в първия полуфинал от хандбалното първенство

Спартак (Варна) изненада Шумен 61 в първия полуфинал от хандбалното първенство

  • 18 апр 2026 | 19:41
  • 624
  • 0
Синовете на Ивайло Габровски със злато и бронз на пробега „Тур де радост“ в Южния парк на София

Синовете на Ивайло Габровски със злато и бронз на пробега „Тур де радост“ в Южния парк на София

  • 18 апр 2026 | 18:57
  • 1755
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

Манчестър Сити срещу Арсенал в решителна битка за титлата в Премиър лийг

  • 19 апр 2026 | 06:02
  • 10854
  • 15
Евертън и Ливърпул се сблъскват в горещо мърсисайдско дерби

Евертън и Ливърпул се сблъскват в горещо мърсисайдско дерби

  • 19 апр 2026 | 05:36
  • 7485
  • 6
Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

  • 19 апр 2026 | 09:44
  • 4677
  • 11
39 години по-късно историята се повтори и Реал Сосиедад ликува с Купата на краля

39 години по-късно историята се повтори и Реал Сосиедад ликува с Купата на краля

  • 19 апр 2026 | 00:55
  • 46553
  • 208
Ефективен Ман Юнайтед и гредите удължиха агонията на Челси, "червените дяволи" почти си гарантираха място в ШЛ

Ефективен Ман Юнайтед и гредите удължиха агонията на Челси, "червените дяволи" почти си гарантираха място в ШЛ

  • 18 апр 2026 | 23:55
  • 33810
  • 148
Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

Нефтохимик удари Локомотив в Пловдив и е на финал в efbet Супер Волей

  • 18 апр 2026 | 20:58
  • 23643
  • 19