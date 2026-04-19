Отмениха полет на националите по щанги, Стефан Ботев отиде на официална вечеря

Националният отбор по вдигане на тежести пристигна със закъснение в Батуми, където от днес започва европесйкото първенство. Полетът на тима от Истанбул до Батуми бе отменен от местните авиолинии и това принуди щангистите ни да трябва да чакат за следващ самолет, което до известна степен промени плановете за подготовка на част от състезателите.

От друга страна президентът на Федерацията Стефан Ботев, който все още се води начело на спорта, след като срещу избора на Асен Златев на негово място от 15 декември миналата година има процедурна жалба от страна на клуба на Пламен Братойчев, не посрещна отбора в Батуми, след като бе пристигнал по-рано, но присъства на официалната вечеря дадена от Европейската федерация и грузинската федерация. За това сподели самият той в социалните мрежи.

Българското участие започва още днес с представянето на 18-годишната Бояна Костадинова в категория до 48 килограма при жените. Предварителната заявка на нашето момиче е 175 килограма, което я поставя сред състезателките, които могат да се борят за медал. Състезанието е насрочено за 15:00 часа.