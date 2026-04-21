  Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

  21 апр 2026 | 07:21
Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

Интер и Комо ще се изправят един срещу друг в мач от 1/2-финалите за Купата на Италия за сезон 2025/2026. Срещата е насрочена за 21 април 2026 г. и ще започне в 22:00 часа. И двата отбора таят надежди за достигане до финала и спечелване на трофея, а резултатът от първия мач - 0:0, оставя битката отворена.

Интер демонстрира отлична форма в последните си пет мача с три победи и две равенства. Миланският гранд разгроми Каляри с 3:0 (на 17.04.2026), победи Комо с 4:3 в гостуване (на 12.04.2026) и се наложи над Рома с 5:2 (на 05.04.2026). Предните два мача завършиха с равенства - 1:1 срещу Фиорентина (на 22.03.2026) и 1:1 срещу Аталанта (на 14.03.2026).

От своя страна, Комо показва колебливи резултати с две победи, едно равенство и две загуби. Отборът загуби от Сасуоло с 1:2 (на 17.04.2026) и от Интер с 3:4 (на 12.04.2026), завърши наравно с Удинезе 0:0 (на 06.04.2026), но преди това постигна убедителни победи срещу Пиза с 5:0 (на 22.03.2026) и Рома с 2:1 (на 15.03.2026).

Историята на последните пет срещи между двата отбора е категорично в полза на Интер с четири победи и едно равенство. Най-скорошната среща се състоя на 12 април 2026 г. в Серия "А", когато Интер победи като гост с 4:3. Преди това, на 3 март 2026 г., двата отбора завършиха наравно 0:0 в първия мач от Купата на Италия. В предишните срещи от Серия "А", Интер постигна убедителни победи - 4:0 като домакин на 6 декември 2025 г., 2:0 като гост на 23 май 2025 г. и 2:0 като домакин на 23 декември 2024 г. Тази статистика показва ясно превъзходството на миланския гранд в директните двубои.

За Интер, най-сериозният удар е отсъствието на капитана и водещ голмайстор Лаутаро Мартинес, който лекува разтежение на бедрото, а защитата е отслабена заради травмата в глезена на Алесандро Бастони. Въпреки че защитникът Ян Бисек остава под въпрос до последно, треньорът Кристиан Киву получава глътка въздух със завръщането на Петар Сучич и Карлос Аугусто, които вече са на разположение след изтърпени наказания.

В лагера на Комо, Сеск Фабрегас няма да може да разчита на опита на Сержи Роберто, който отпада заради физически дискомфорт, както и на дълготрайно контузените Джейдън Адай и Макси Пероне. Напредъкът във възстановяването на полузащитниците Лука Мацители и Даниеле Базели дава надежди за включването им в групата, като същевременно се очаква Тасос Дувикас да се завърне в предни позиции, за да води атаката в този решаващ полуфинален реванш.

Снимки: Gettyimages

