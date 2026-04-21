Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Реал Мадрид ще посрещне Алавес в мач от 32-рия кръг на испанската Ла Лига на 21 април 2026 г. Двубоят ще започне в 22:30 часа на легендарния стадион "Сантиаго Бернабеу". Срещата е важна и за двата отбора, като домакините все още таят надежди в битката за титлата, докато гостите се нуждаят от всяка точица в битката за оцеляване.

Реал Мадрид заема второто място в класирането със 70 точки след изиграни 31 мача, като "белите" имат впечатляваща голова разлика от 65 отбелязани и 29 допуснати гола. Мадридчани изпуснаха ценни точки в последните два кръга и изостанаха на 9 зад лидера Барселона. Все пак до края на сезона има още малко време и теоритично надеждите за титлата остават. За целта обаче Реал е задължен да спечели днешния мач и да постави под напрежение каталунците, които играят в сряда.

От друга страна, Алавес се намира в опасната зона на таблицата, заемайки 17-та позиция с 33 точки от същия брой изиграни срещи. Гостите имат негативна голова разлика с 35 отбелязани и 46 допуснати попадения. За тима всяка точка, която успеят да откраднат днес, може да бъде безценна. Те са тотален аутсайдер в мача, но на този етап от сезона всичко може да се случи.

Реал Мадрид преминава през труден период, записвайки три загуби в последните си пет мача. "Кралският клуб" претърпя две поражения от Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига (3:4 на 15.04.2026 и 1:2 на 07.04.2026), както и изненадваща загуба от Майорка с 1:2 (04.04.2026). Мадридчани записаха и равенство с Жирона (1:1 на 10.04.2026), а единствената им победа беше срещу градския съперник Атлетико Мадрид с 3:2 (22.03.2026).

От своя страна, Алавес показва непостоянна форма с три равенства в последните си пет мача - 3:3 срещу Реал Сосиедад (11.04.2026), 2:2 с Осасуна (05.04.2026) и 1:1 срещу Виляреал (13.03.2026). Отборът записа победа с 4:3 над Селта (22.03.2026), но и загуба с 2:3 от Валенсия (08.03.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Реал Мадрид има категорично предимство с пет победи и нито една загуба. Последната среща се състоя на 14 декември 2025 г., когато "белите" победиха с 2:1 като гости. Преди това, на 13 април 2025 г., Реал отново спечели с минималното 1:0 на терена на Алавес. В последния мач на "Бернабеу" на 24 септември 2024 г., домакините триумфираха с 3:2 след оспорван двубой. Особено впечатляваща беше победата на Реал Мадрид с 5:0 на 14 май 2024 г. на собствен терен. Историята показва, че Алавес изпитва сериозни затруднения срещу мадридския гранд, като в последните пет срещи не е успял да отбележи гол в три от тях.

За домакините основният проблем остава отсъствието на ключови фигури, като Родриго е аут до края на сезона поради тежка травма на коляното. Вратарят Тибо Куртоа продължава да се възстановява от мускулна травма на бедрото и ще пропусне срещата, оставяйки Андрий Лунин на вратата. Защитникът Раул Асенсио също е извън строя поради заболяване (бактериален ентероколит). Добрата новина за „белия балет“ е завръщането на Орелиен Чуамени в полузащитата, след като изтърпя наказание в Шампионската лига.

Гостите пристигат в Мадрид с един наказан основен играч – крилото Абде Ребах, който натрупа жълти картони и ще изтърпи санкция от един мач. В лазарета на отбора остава полузащитникът Карлос Бенавидес, който се лекува от контузия. Като изключим тези две липси, Алавес няма други сериозни здравословни проблеми в състава и ще може да разчита на повечето си основни футболисти за тежкото гостуване на „Сантяго Бернабеу“.