  Злато, две сребра и контузия за Иван Димов от Европейското

Злато, две сребра и контузия за Иван Димов от Европейското

Злато, две сребра и контузия за Иван Димов от Европейското

Иван Димов спечели златен медал в изхвърлянето и сребърен в двубоя на Европейското първенство по вдигане на тежести в категория до 59 кг.

За съжаление, Димов се контузи в задната част на дясното бедро при последния си опит в изтласкването на 177 кг, с който атакуваше шампионската титла.

Иван спечели златото в първото движение с най-добър опит от 145 кг, като до последно се бореше за триумф и в двубоя срещу световния шампион от Турция Мохамед Фуркан Озбек.

Димов завърши с успешен опит на 172 кг (достатъчен за сребърен медал в движението) и двубой от 317 кг. Турчинът си осигури титлата след контузията на българина, но излезе на подиума и постави рекорд от 180 кг, с който дръпна двубоя си на 323 кг.

Далеч зад двамата претенденти за титлата остана третият в крайното класиране турчин Ферди Хардал с 293 кг в двубоя (135 + 158).

Другият българин в категорията Здравко Пеловски остана на шестата позиция в крайното класиране с 279 кг (124 кг + 155 кг).

