  3. Женската Обиколка на Франция за 2027 г. ще стартира от Лондон

Женската Обиколка на Франция за 2027 г. ще стартира от Лондон

  • 21 апр 2026 | 01:53
  • 89
  • 0
Женската Обиколка на Франция за 2027 г. ще стартира от Лондон

Колоездачната обиколка на Франция за жени през 2027 година ще стартира с отборно бягане по часовник по улиците на Лондон. Подробности за другите първи два етапа в Англия също бяха разкрити от организаторите.

Състезанието ще започне в Лийдс на 30 юли 2027-а, като колоната ще се насочи към Манчестър. На следващия ден състезателките ще пътуват от Манчестър до Шефилд, а след това има два дни състезание през Йоркшир и Пийк Дистрикт.

Третият етап в Лондон включва състезателки в отбори от по седем души на 18-километрова писта с финал пред Бъкингамския дворец, съобщава АП.

„Отборното бягане по часовник винаги е било един от най-вълнуващите и зрелищни формати в колоезденето“, каза директорът на състезанието Марион Рус.

Мъжката Обиколка на Франция през 2027 година ще започне в шотландския град Единбург на 2 юли.

