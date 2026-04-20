Ангел Русев устремен към шесто европейско злато

Ангел Русев преодоля 120 кг в изхвърлянето в своята на категория до 69 кг на Европейското първенство в Батуми. Той не се вмести в позиция за медал в това движение, но натрупа сериозен актив в по-важната цел - златото в двубоя и шеста европейска титла.

Другият наш представител Дениз Данев направи две грешки на 120 кг и 119 кг, поради което, за съжаление, остана само със 115 кг.

Русев завърши на шесто място в изхвърлянето, а Данев - на девето. Фаворитът от Грузия Годердзи Берделидзе стана шампион в изхвърлянето със 125 кг - само 5 повече от Русев, който има далеч по-големи възможности в изтласкването.

Как се разви изхвърлянето за българските щангисти:

Русев се справи безапелационно със своите 117 кг, които заяви в течение на състезанието, защото първоначално беше заявил 115. Точно 115 кг пък беше първият опит на Дениз Данев и той се справи, макар да постоя няколко секунди приклекнал, преди да се изправи.

Данев излезе отново на подиума за 119 кг, но за съжаление щангата му "избяга" зад гърба и той не можа да надгради над резултата си. Точно след тази грешка пък Ангел Русев мина на 120 кг, защото преди българите Игит Ердоган и Рамини Шамилишвили бяха преодолели 119 кг.

За съжаление, Русев вдигна 120 кг, но опитът му не беше зачетен, защото дясната му ръка е потрепнала.

Дениз беше по-близо до истината в своя втори опит, но не можа да преодолее 120 кг и за съжаление остана със 115 кг на сметката си.

Настроението на българите все пак се подобри, когато Ангел направи последния си опит на 120 кг и този път се увенча с успех по безапелационен начин. Това беше изключително важен опит в битката за златото в двубоя, въпреки че беше изместен от медалите в изхвърлянето.