Референдум в Германия за кандидатура за домакинство на олимпийски игри

Около 1,4 милиона души в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия участваха в референдум за кандидатура за домакинство на Олимпийски игри, заяви министър-председателят на провинцията Хендрик Вуст, като избирателната активност в целия регион е предварително оценена на 32%, пише агенция ДПА.

В Кьолн - „водещият град“ за кандидатурата, избирателната активност е била 40,5%. Резултатите все още не са налични.

Избирателната активност показва, че планираната кандидатура на Северен Рейн-Вестфалия е на солидна основа, коментира Вуст, който каза още, че може да се предположи, че мнозинството е подкрепило кандидатурата. „Това е ден на жива демокрация“, добави Хендрик Вуст.

В 17 общини, където се планира провеждането на Игрите, гражданите можеха да гласуват до неделя дали техният район трябва да бъде част от кандидатура за Олимпийските и Параолимпийските игри през 2036-а, 2040-а или 2044 година.

Повече от 4 милиона избиратели с право на глас успяха да гласуват изключително чрез пощенска бюлетина.

Северен Рейн-Вестфалия е един от четирите претендента за олимпийската кандидатура на Германия. Мюнхен вече постигна ясно мнозинство на референдум миналата година. Хамбург ще проведе гласуване в края на май, а Берлин се освободи от публично гласуване.