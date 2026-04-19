Норвежци може да спасят ЦСКА от ненужен

Слушай на живо: Лудогорец - ЦСКА

Норвежкият клуб Кристиансунд е още по-близо до привличането на халфа на ЦСКА Улаус Скаршем, пишат в Скандинавия. Това е отлична новина за „червените“, които нямат търпение да се отърват от играча, който е тотално зачеркнат от старши треньора на тима Христо Янев.

Скаршем има договор с ЦСКА до лятото на 2027 година, но той със сигурност няма да бъде изпълнен. „Армейците“ искаха да се отърват от него и по време на зимната пауза, но това не стане. Сега 100% норвежецът ще напусне клуба след края на настоящия сезон.