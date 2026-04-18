РБ Лайпциг продължи със силната си форма и излезе трети, Диоманде блесна с брилянтен гол

РБ Лайпциг продължи с отличната си форма напоследък и победи като гост с 3:1 Айнтрахт (Франкфурт) в мач от 30-тия кръг на Бундеслигата. „Червените бикове“ поведоха през първата част след много впечатляващ гол на бижуто си Ян Диоманде, от който вече се интересуват доста европейски грандове. После те допуснаха изравняване, но пък през втората част силната игра на друг голям млад талант на РБ Лайпциг – Антонио Нуса, донесе и успеха на отбора му.

Така отборът на Оле Вернер записа четвърта поредна победа и излезе еднолично на 3-о място в класирането, изпреварвайки Щутгарт, като даде силна заявка за завръщане в Шампионската лига при четири оставащи кръга до края на сезона. Айнтрахт пък остава на 7-а позиция, но може да бъде изместен от нея от Фрайбург.

В 6-ата минута домакините можеха да излязат напред, но стражът на РБ Лайпциг Маартен Вандервоорд спаси. Вместо това двадесетина минути по-късно „червените бикове“ поведоха чрез бижуто си Ян Диоманде. Котдивоарецът направи феноменален индивидуален рейд, премина няколко противници и с много точен удар от наказателното поле не остави шансове на Михаел Цетерер – 0:1. Айнтрахт обаче успя доста бързо да се върне в мача. Центриране отляво намери Аюб Амаймуни, който пробва ножичен удар. Шутът обаче се превърна в пас към Уго Ларсон, а шведът с глава отблизо изравни – 1:1.

4 - Leipzigs Yan Diomande erzielte 2025/26 vier Tore gegen Eintracht Frankfurt, damit ist er der erste Teenager, dem dies in einer Bundesliga-Saison gegen einen Gegner gelingt. Vereinsschreck. #SGERBL pic.twitter.com/o2kNilZDgq — OptaFranz (@OptaFranz) April 18, 2026

През втората част обаче РБ Лайпциг бе по-добрият отбор и изкова победата си. В 70-ата минута Антонио Нуса напредна и с много силен удар от дистанция и не толкова добра намеса на Цетерер изведе отбора си отново напред – 1:2. Десетина минути по-късно пак норвежецът блесна, но този път с асистенция, като изведе резервата Конрад Хардер, който отблизо оформи крайното 1:3.