Симеоне преди финала: Връщаме се на Земята и сме здраво стъпили на нея

По-рано през седмицата Атлетико Мадрид елинира Барселона в Шампионската лига и стигна до полуфиналите в турнира, с което настроението в тима се вдигна още повече. В събота обаче предстои нов важен двубой за тима - финал за Купата на краля в Испания срещу Реал Сосиедад, който ще се играе в Севиля. Наставникът Диего Симеоне увери, че е взел мерки играчите му да бъдат съсредоточени.

“Знаем колко е хубаво за всеки спортист да играе финал, давайки всичко от себе си за победата - заяви Чоло. - Във вторник изиграхме важен мач, който ни отреди прекрасно място на полуфинал в Шампионската лига, но сега се връщаме на Земята и сме здраво стъпили на нея. Наясно сме с трудностите, които ще срещнем срещу конкурентен съперник с различни начини на атака. Не очакваме нищо друго, освен да насочим мача в посока, в която можем да ги нараним.”

И докато Атлети често се намесват в последните кръгове от ШЛ, то за песно тимът беше на финал за купата в родината си чак преди 13 сезона. Тогава отборът спечели с 2:1 над Реал Мадрид насред “Бернабеу” след продължения. Това тогава беше и първи домашен трофей за Симеоне начело на отбора.

“Изминаха 13 години от последния финал за купата. С какво се промениха Атлетико и Симеоне?”, гласеше въпросът към аржентинеца. “Човек винаги еволюира, не е същият. Едно е да си на 20, 30, 40 години... и да си футболист или треньор. Ние израствахме заедно с възможностите, които клубът ни предоставяше, като винаги се придържахме към една идея и една цел. В това отношение не сме се променили”, обясни той.

“Аз винаги си представям най-доброто, нямам други мисли. Повтарям, не става въпрос само за спечелването на една купа, а за целта, която стои пред нас за много неща. Във финалите няма правило за успех. По принцип във футбола възрастта няма значение. Най-трудният мач е пред нас”, завърши Чоло.