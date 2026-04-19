Ювентус иска да затвърди мястото си в топ 4

Серия "А" навлиза в своята решителна фаза, а двубоят между Ювентус и Болоня от 33-ия кръг обещава да бъде от ключово значение за разпределението на европейските квоти. Домакините от Торино влизат в мача като 4-ти в класирането с актив от 60 точки след 32 изиграни срещи. За "Старата госпожа" победата е задължителна, за да бетонират позициите си в зона Шампионска лига. От друга страна, Болоня заема 8-мо място с 48 точки. Макар разликата от 12 точки да изглежда трудно преодолима, тимът на Винченцо Италиано все още има своите надежди за по-предно класиране и място в евротурнирите, така че със сигурност не идва като обречен.

Ювентус демонстрира впечатляваща стабилност напоследък. Възпитаниците на Лучано Спалети спечелиха четири от последните си пет мача в първенството. В последния кръг те постигнаха ключов успех като гост на Аталанта с 1:0, а преди това се справиха последователно с Дженоа (2:0), Удинезе (1:0) и Пиза (4:0). Единственото леко отстъпление бе равенството 1:1 срещу Сасуоло. Дефанзивната линия на тима изглежда по-стабилна от всякога, допускайки само един гол в този период от пет двубоя.

За Болоня последните седмици са изпълнени с противоречиви емоции. В Серия "А" отборът постигна ценни победи над Лече (2:0) и Кремонезе (2:1), но допусна и поражение от Лацио (0:2). Паралелно с това, участието им в Лига Европа се превърна в истинско изпитание – те претърпяха две тежки загуби от английския Астън Вила (0:4 и 1:3), което може да е оказало влияние върху физическото и психическото състояние на играчите.

Исторически погледнато, Ювентус има огромно предимство с 25 победи в последните 37 срещи, докато Болоня е триумфирала само веднъж. Интересното е обаче, че напоследък двубоите между двата тима станаха изключително оспорвани. Преди победата на Юве с 1:0 през декември тази година (благодарение на гол на Хуан Кабал), двата отбора бяха в серия от пет поредни равенства в Серия "А". Резултати като 1:1, 2:2 и зрелищното 3:3 през май 2024 г. показват, че Болоня знае как да затрудни гранда от Торино.

Край тъчлинията ще видим двама от най-уважаваните специалисти в Италия. Лучано Спалети, който пое Ювентус през октомври 2025 г., наложи стил с изключително висока преса – тима му води в класациите за спечелени топки в последната третина. От другата страна е Винченцо Италиано, когото Спалети веднъж нарече "по-добър от мен" след загуба от неговата Фиорентина. И двамата залагат на атакуващ футбол, което е предпоставка за интересен тактически сблъсък на "Алианц Стейдиъм".

В отсъствието на някои основни нападатели, погледите в Ювентус отново ще бъдат насочени към младата звезда Кенан Йълдъз, който вече има 10 гола и 6 асистенции през сезона. Жереми Бога също се намира в отлична форма, бележейки често в последните мачове. За Болоня основната заплаха остава Рикардо Орсолини с неговите 8 попадения, подпомаган от Сантиаго Кастро, който е реализирал 7 гола до момента.

Домакините имат сериозни главоболия с контузени играчи. Извън строя са нападателите Душан Влахович и Аркадиуш Милик. Списъкът с отсъстващи се допълва от вратаря Матия Перин, защитника Хуан Кабал и младия Василие Аджич. Добрата новина е завръщането на Емил Холм, който се възстанови от травма в прасеца и е готов да се изправи срещу бившия си клуб. Кенан Йълдъз, Кефрен Тюрам и Лойд Кели също вече са на линия, след като имаха леки болежки, а Уестън Маккени се завръща след изтърпяно наказание.

В лагера на гостите също не липсват проблеми. Титулярният страж Лукаш Скорупски е измъчван от мускулна контузия и вероятно ще пропусне срещата, като на негово място се очаква да застане Федерико Раваля. Бенхамин Домингес и Ейвинд Хеланд също са в лазарета. Под въпрос до последно ще бъдат Тайс Далинга и Николо Казале, което може допълнително да отслаби "рособлу".