Конър Бен подписа нов договор със Zuffa Boxing

  • 18 апр 2026 | 16:16
Конър Бен е отново част от компанията Zuffa. След като се раздели с дългогодишния си промоутър Matchroom Boxing, за да подпише договор за един мач, който му донесе победа над Реджис Прогрейс през април, Бен сключи дългосрочна сделка със Zuffa Boxing. Очаква се този контракт да обхване голяма част от оставащите години в пика на кариерата на 29-годишния боксьор.

Конър Бен и Реджис Прогрейс си спретнаха здрава битка в Лондон
Бен, с актив от 25 победи, 1 загуба и 14 нокаута, е боксьор в полусредна категория от Есекс, Англия, и син на носителя на титли в две категории Найджъл Бен. В петък беше обявено в социалните мрежи на Zuffa Boxing, че той е подписал договор за пет мача.

„Нашите визии съвпаднаха“, заяви Конър Бен относно новото промоутърско партньорство. „Целта ни остава същата – да спечелим тази световна титла, но по-важното е да дадем на хората битките, които искат. Да им предложим мегамачове. Ако вие, феновете, го искате, ще го получите.“

Публичните детайли по договора и непосредствените планове за Бен бяха ограничени. Въпреки това, по време на съвместна поява с Бен в предаването „First Take“ на ESPN в петък, главният изпълнителен директор и президент на Zuffa Boxing, Дейна Уайт, описа сделката като „договор за две години и половина и пет мача“.

„Готови сме да организираме големи битки“, каза Дейна Уайт Уайт във видео съобщението за сделката с Бен в социалните мрежи на Zuffa Boxing.

„Разбира се, приоритет е да се осъществи мачът с Гарсия“, каза Бен в интервю за Sky Sports в петък. „Но, слушайте, не ми липсват варианти. Има много бойци, които ме предизвикват, големи имена ме предизвикват. Така че, дай Боже, да уредим мача с Гарсия за световната титла на WBC. Знаете, аз съм задължителен претендент сега – на първа позиция съм за този пояс и работих изключително здраво, за да стигна дотук. Но пак казвам, ако Райън не го иска, има много риба в морето.“

Възможно е Бен вече да „лови риба“, когато става въпрос за Гарсия, който е с актив 25-2 (20 нокаута). Гарсия е свързан с Golden Boy Promotions, чийто главен изпълнителен директор и председател Оскар Де Ла Оя често е влизал в конфликти с Уайт. Въпреки това, според информации, преговорите за двубой са в напреднал етап, но може да се сблъскат с проблем, свързан със санкциониращите органи.

Като част от своята визия в стил UFC, Уайт се опита да изгради Zuffa като независима екосистема, игнорирайки четирите основни санкциониращи органа в бокса. Но Уайт се опитва да има и двете неща едновременно, като най-добрият пример е тактиката на Zuffa, която доведе до отнемането на титлата на IBF в полутежка категория от Джай Опетая след победата му над Брандън Глентън през март.

Още от Бойни спортове

Бърнс и Малот са в категория преди UFC Уинипег

Бърнс и Малот са в категория преди UFC Уинипег

  • 18 апр 2026 | 14:17
  • 273
  • 0
Никола Дипчиков призова за обединение срещу Станислав Недков

Никола Дипчиков призова за обединение срещу Станислав Недков

  • 18 апр 2026 | 14:12
  • 3021
  • 0
Пади Пимблет се завръща на 11-и юли

Пади Пимблет се завръща на 11-и юли

  • 18 апр 2026 | 14:04
  • 499
  • 0
Таекуондисти от 27 държави идват за Херея Оупън

Таекуондисти от 27 държави идват за Херея Оупън

  • 18 апр 2026 | 13:57
  • 318
  • 0
Седем българи се класираха за финалите в Букурещ

Седем българи се класираха за финалите в Букурещ

  • 18 апр 2026 | 13:28
  • 360
  • 0
Деветима български боксьори заминаха за Световна купа в Бразилия

Деветима български боксьори заминаха за Световна купа в Бразилия

  • 17 апр 2026 | 20:20
  • 855
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

Край на сагата: Левски премахна тирето от името на ЦСКА (снимки)

  • 18 апр 2026 | 12:39
  • 35413
  • 118
Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

Ясни са дните и часовете на двата сблъсъка между ЦСКА и Левски (пълната плейофна програма)

  • 18 апр 2026 | 11:26
  • 37648
  • 22
Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

Игор Тиаго пред "Ас": Вечно ще съм благодарен на Лудогорец

  • 18 апр 2026 | 15:22
  • 11673
  • 7
Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

Евертон Бала: Усещането след дербито беше като след загуба

  • 18 апр 2026 | 08:00
  • 15964
  • 28
Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

Защо Джиро д'Италия 2026 в България няма аналог? Отговорите в "Интервюто на Sportal.bg" със Симеон Кичуков

  • 18 апр 2026 | 12:00
  • 6787
  • 1
9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

9113 дни по-късно: как възроденият Ковънтри се върна в Премиър лийг

  • 18 апр 2026 | 08:43
  • 13776
  • 13