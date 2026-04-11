Конър Бен и Реджис Прогрейс си спретнаха здрава битка в Лондон

Конър Бен победи Реджис Прогрейс с единодушно съдийско решение (98-92, 98-92, 98-92) след десет рунда бокс на "Тотнъм Хотспър Стедиъм" в Лондон. Успехът бе постигнат в основен подгряващ двубой от бойна гала, която ще бъде оглавена от сблъсъка в тежка категория Тайсън Фюри - Арсланбек Махмудов.

Победата бе втора поредна за Бен и общо 25-a в кариерата му в профи бокса.

Битката започна с високо темпо и размени в центъра на ринга. В последните секунди на първия рунд Бен разклати съперника си с мощна комбинация от два прави удара. Гонгът спаси Прогрейс и той получи минута почивка, за да се възстанови.

Боецът на домакините разчиташе на силната си дясна ръка, за да се справи с обратния гард на Прогрейс. Лицето на бившия световен шампион бе подуто и зачервено след само шест минути бокс. Пресата на Бен се усили, но опитният Прогрейс показа добра поносимост на удари и не отстъпи назад.

Битката премина предимно в близка и средна дистанция в петия рунд и Прогрейс понесе много ъперкъти и крошета, но не падна в нокдаун.

В шестата част безразсъдните размени зачестиха и над лявото око на Бен се отвори аркада, която не само обля лицето на англичанина, но и промени цвета на изрусената му коса.

В седмия рунд “чистият” бокс започна да се накъсва и спортистите все по-често се сблъскваха в клинч. Умората застигна боксьорите, но Конър Бен “открадна” осмия рунд с лавина от удари в тялото и слепоочията на Прогрейс в последните 30 секунди. В последните две части наследникът на боксовата фамилия Бен бе по-свеж и пласира повече чисти удари, което му спечели съдийското решение в негова полза.