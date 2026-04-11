Конър Бен и Реджис Прогрейс си спретнаха здрава битка в Лондон

  • 11 апр 2026 | 23:48
Конър Бен победи Реджис Прогрейс с единодушно съдийско решение (98-92, 98-92, 98-92) след десет рунда бокс на "Тотнъм Хотспър Стедиъм" в Лондон. Успехът бе постигнат в основен подгряващ двубой от бойна гала, която ще бъде оглавена от сблъсъка в тежка категория Тайсън Фюри - Арсланбек Махмудов.

Победата бе втора поредна за Бен и общо 25-a в кариерата му в профи бокса.

Битката започна с високо темпо и размени в центъра на ринга. В последните секунди на първия рунд Бен разклати съперника си с мощна комбинация от два прави удара. Гонгът спаси Прогрейс и той получи минута почивка, за да се възстанови. 

Боецът на домакините разчиташе на силната си дясна ръка, за да се справи с обратния гард на Прогрейс. Лицето на бившия световен шампион бе подуто и зачервено след само шест минути бокс. Пресата на Бен се усили, но опитният Прогрейс показа добра поносимост на удари и не отстъпи назад. 

Битката премина предимно в близка и средна дистанция в петия рунд и Прогрейс понесе много ъперкъти и крошета, но не падна в нокдаун. 

В шестата част безразсъдните размени зачестиха и над лявото око на Бен се отвори аркада, която не само обля лицето на англичанина, но и промени цвета на изрусената му коса. 

В седмия рунд “чистият” бокс започна да се накъсва и спортистите все по-често се сблъскваха в клинч. Умората застигна боксьорите, но Конър Бен “открадна” осмия рунд с лавина от удари в тялото и слепоочията на Прогрейс в последните 30 секунди. В последните две части наследникът на боксовата фамилия Бен бе по-свеж и  пласира повече чисти удари, което му спечели съдийското решение в негова полза.

На живо: Поредното завръщане на Тайсън Фюри

Лъвското сърце с успешна първа битка след напускането му на UFC

Доналд Тръмп е сред очакваните гости на UFC 327

Джим Милър получи съперник за неговата битка номер 47 в UFC

Фюри - Махмудов и Бен - Прогрейс: как и кога да гледаме?

Джон Джоунс потвърди, че се пенсионира

Обявиха Стоичков за най-великия футболист на България, Гунди и Бербатов допълват тройката

Хулио Веласкес: Трябва да оставим емоциите пред вратата

Барселона отпраши към титлата, може да стане шампион в Ел Класико

Седемнайсетгодишният Нгумоа съживи Ливърпул за важен успех срещу Фулъм

Ювентус надхитри Аталанта и се доближи до топ 3

Над 20 000 души вече си взеха билет за шоуто ЦСКА - Левски

